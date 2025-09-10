Több mint 5 millió eurós turisztikai fejlesztésre számíthatnak a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásban

A dunaszerdahelyi Thermalpark konferenciatermében megrendezett sajtótájékoztatón Berényi József mellett a nyertes programok koordinátorai, Somogyi Gábor, a fürdő vezetője, Vasi Emma, a Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás és Németh Tamás Zoltán, az Arrabona EGTC igazgatói tájékoztattak.

Minkét pályázat nyert

A 2021-2027 közötti csupán egyszer kiírt pályázaton előnyt élveznek a régiós csoportosulások, melyeken belül egyszerre több projekt valósulhat meg. A rendelkezésre álló teljes támogatási összeg ebben a kategóriában a magyarországi és a szlovákiai területeket együttvéve összesen 45 millió euró volt. Nagyszombat megye nyertes pályázatainak megvalósulásához az állam is bizonyos mértékben hozzájárul, Szlovákia az elnyert eurorégiós támogatási összeg 12 százalékát teszi hozzá, Magyarországon ez 15 százalék, illetve az önrész Szlovákiában 8, míg Magyarországon 5 százalék.

„Eleinte voltak félelmeink Nagyszombat megyében, nehogy kisüsse az egyik pályázat a másikat, de nem így történt”

– osztotta meg korábbi aggályait Berényi József. Ismertette az interreges pályázati lehetőségeket majd kiemelte, hogy a most bejelentett konkrét fejlesztések mellett az összeg egy része ezúttal komolyabb marketingtevékenységre is fordítható majd.

A jobb szolgáltatás a cél

A két győztes csoportosulás az önkormányzatokat és vállalkozásokat tömörítő Arrabona EGTC, illetve a határon átnyúló hat megye összefogásából született Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás átfogó, közös értékek alapján formálódó programjai lettek. Az Arrabona EGTC, a 13 tagú konzorcium koordinálásával ennek köszönhetően jelentős támogatást nyert a Szigetköz-Csallóköz-Pannonhalma turisztikai régióban. Céljuk a régió kerékpáros és vízi turizmusának fejlesztése, a szálláshelyek és gasztronómiai szolgáltatások bővítése, korszerűsítése.

„Nem a látogatók számának növelése az elsődleges számunkra, hanem az, hogy az ide érkező vendégek több időt töltsenek a régióban, jó élményeket szerezve az aktív, a kulturális és a gasztroturizmus által. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetünk a turisztikai dolgozók tudásának bővítésére is”

– mondta el Németh Tamás Zoltán.