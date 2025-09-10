A fejlesztéseket 30 hónapon belül kell megvalósítaniuk
Több mint 5 millió eurós turisztikai fejlesztésre számíthatnak a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásban
A vízi és kulturális turizmus területein megvalósuló különféle fejlesztések már mind meglévő látványosságokat és szolgáltatásokat érintenek. A beruházások az Európai Unió határon átnyúló nyertes programjának (Interreg) területi akcióterve (TAPE) alapján valósulnak meg, tájékoztatott Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke. A két járást érintő elnyert összeg 5 millió 384 ezer euró.
A dunaszerdahelyi Thermalpark konferenciatermében megrendezett sajtótájékoztatón Berényi József mellett a nyertes programok koordinátorai, Somogyi Gábor, a fürdő vezetője, Vasi Emma, a Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás és Németh Tamás Zoltán, az Arrabona EGTC igazgatói tájékoztattak.
Minkét pályázat nyert
A 2021-2027 közötti csupán egyszer kiírt pályázaton előnyt élveznek a régiós csoportosulások, melyeken belül egyszerre több projekt valósulhat meg. A rendelkezésre álló teljes támogatási összeg ebben a kategóriában a magyarországi és a szlovákiai területeket együttvéve összesen 45 millió euró volt. Nagyszombat megye nyertes pályázatainak megvalósulásához az állam is bizonyos mértékben hozzájárul, Szlovákia az elnyert eurorégiós támogatási összeg 12 százalékát teszi hozzá, Magyarországon ez 15 százalék, illetve az önrész Szlovákiában 8, míg Magyarországon 5 százalék.
„Eleinte voltak félelmeink Nagyszombat megyében, nehogy kisüsse az egyik pályázat a másikat, de nem így történt”
– osztotta meg korábbi aggályait Berényi József. Ismertette az interreges pályázati lehetőségeket majd kiemelte, hogy a most bejelentett konkrét fejlesztések mellett az összeg egy része ezúttal komolyabb marketingtevékenységre is fordítható majd.
A jobb szolgáltatás a cél
A két győztes csoportosulás az önkormányzatokat és vállalkozásokat tömörítő Arrabona EGTC, illetve a határon átnyúló hat megye összefogásából született Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás átfogó, közös értékek alapján formálódó programjai lettek. Az Arrabona EGTC, a 13 tagú konzorcium koordinálásával ennek köszönhetően jelentős támogatást nyert a Szigetköz-Csallóköz-Pannonhalma turisztikai régióban. Céljuk a régió kerékpáros és vízi turizmusának fejlesztése, a szálláshelyek és gasztronómiai szolgáltatások bővítése, korszerűsítése.
„Nem a látogatók számának növelése az elsődleges számunkra, hanem az, hogy az ide érkező vendégek több időt töltsenek a régióban, jó élményeket szerezve az aktív, a kulturális és a gasztroturizmus által. Mindemellett nagy hangsúlyt fektetünk a turisztikai dolgozók tudásának bővítésére is”
– mondta el Németh Tamás Zoltán.
Túra- és kerékpárutak
Az Arrabona EGTC projektcsomagjai közt az első, a „Folyók és hegyek hullámain” fő célja a fenntartható, elsősorban öko- és aktív turizmus erősítése, attrakciók és desztinációk összekapcsolásával, tematikus útvonalak meghatározásával a Szigetköz, Csallóköz és Pannonhalma régióban. „Dombok és mezők hullámain két keréken” pályázat Győrben és Doborgaz településeken valósul meg. Győrben új kerékpáros központ lesz, Doborgazon pedig egy aktív turizmussal foglalkozó családi vállalkozás fejlesztheti tovább programjait biciklis, vízi és kombinált, úgynevezett „Vízi-Bicikli” túrák szervezésével.
Bővül a dunaszerdahelyi fürdő étterme
A „Határokon átívelő vendégszeretet” projekt keretében szálláshelyeket és azok szolgáltatásait fejlesztik. Ennek keretében a dunaszerdahelyi Thermalpark területén új konyha és hozzá kapcsolódó vendégtér épül a jövőben, lebontva a korábbi helyiségeket. Somogyi Gábor elmondta, hogy a jelenlegi éttermi kínálat nem felel meg a növekvő elvárásoknak. „A bontás után egy új épület kerül a régi helyére, ami teret ad majd az esti szórakozásnak is és nem csak az ittalvó vendégeknek lesz elérhető, hanem a város lakosai számára is. A kempinggel együtt a nyári szezonban, akár 1500 vendég is lehet itt egyszerre, akik igényt tartanak az esti szórakozásra” – osztotta meg.
Új kemping a nagymegyeri fürdőben
A nagymegyeri Thermal Corvinus fürdő vendégeinek igényeire reagálva kialakítanak egy lakóautós kempinget az egyre népszerűbb karaván-turizmusra alapozva, külön recepcióval és kiszolgáló épületekkel. Ebben a projektcsomagban a magyar oldalon szintén kempingfejlesztés történik. A következő, „Az örökség ösvényein” elnevezésű projektben a szlovákiai projektpartner a tallósi önkormányzat, melynek keretében az Esterházy-kastély részleges felújítását valósítják meg, ami később rendezvényhelyszínként, interaktív kiállítások helyszíneként, valamint turisztikai információs pontként is működik majd ajándékbolttal és telefontöltő állomással.
Aktív népszerűsítés
A „vizes” projekt a Szlovák Kajak-Kenu Szövetség partnerségében valósul meg a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel, ami az aktív víziturizmus fellendítését célozza több vízitúrázásra is alkalmas hajó beszerzésével és egy első vadvízi élmény megtapasztalására is alkalmas vízi átjáró és szlalompálya kialakításával. A projektben Čunovo Vízi Sportkomplexum is szerepet kap, a Szlovák Kajak-Kenu Szövetség által vadvízi evezésre is alkalmas hajókat és kiegészítő eszközöket vásárolhat majd. A „Közös értékeink hullámain” projektcsomag célja pedig az említett térség marketing és turisztikai élménycsomagok kidolgozása és népszerűsítése magyarországi és szlovákiai turisztikai partnerekkel.
Összekötik a bicikliutakat
Vasi Emma, a másik Nagyszombat megyei projekt nyertese, a Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás igazgatója elmondta, hogy pályázatukba főleg a Duna által érintett járásokat, településeket igyekeztek beemelni. „Danube Bike” elnevezésű projektcsomagjukban a régió kerékpárútjainak összekötése a fő cél, melynek keretében megépül Tőkésisziget és Éberhárd községek közötti kerékpáros híd, aminek köszönhetően elérhető lesz a Kis-Duna mindkét partja. A Feketenyék melletti Feketevíz vonalán elkészül egy 5,1 kilométeres bicikliút, ami így összeköti Diószeget Dunaszerdahellyel, létrehozva egy teljes, 30 kilométeres összefüggő útszakaszt. Ennek a költségvetése 4 millió euró lesz.
„A Pozsony és Nagyszombat megyei önkormányzatok néhány évvel ezelőtt aláírtak egy együttműködési megállapodást, melyben kikötötték, hogy a Feketevíz körüli bicikliutakat is szeretnék fejleszteni. Vannak olyan szakaszok, amik itt már készek, ezeket a meglévőket kötnék össze a jövőben”
– jegyezte meg Vasi Emma, majd kiemelte, hogy ebbe a konkrét pályázatba csupán azt az 5,1 kilométeres szakaszt tudták betenni.
Növekvő forgalom
A „Danube Boat” projekten belül a szlovák oldalon két csónakházat újítottak volna fel, de ezeket a bíráló bizottság jelenleg nem támogatta, ám nem vetették el teljesen, ha a költségvetés engedi, ezek is megvalósulhatnak. A „Danube Recreation” keretében Kisbodakon a növekvő turistaforgalom miatt nagy igény van további konténerek telepítésére, az infrastruktúra fejlesztésére, kerékpártárolók és szervízpontok létrehozására. Jókán nemrégiben felújították a malmot és a látogatók számának növekedésével feltétlenül szükség van egy toalettel és zuhanyzóval ellátott szociális létesítményre, ami ugyancsak elkészülhet.
Szezonon kívül fejlesztenek
Az Új Szó kérdésére a vezetők elmondták, hogy a fent említett fejlesztéseket csupán szezonon kívül tudják megkezdeni. Somogyi Gábor a dunaszerdahelyi fürdő éttermének átépítését a jövő szeptemberben indítaná, Berényi József ezt megerősítve kiemelte, hogy igyekeznek minden fenti projektet még 2026-ban elkezdeni. Vasi Emma hozzátette, hogy egy-egy konténer letétele vagy a tervezett eszközbeszerzések folyamata gyorsabb lesz és már az egyes bicikliutak építéséhez is megvannak a szükséges dokumentumok. Nagyszombat megye két nyertes pályázójának 30 hónap áll rendelkezésére ahhoz, hogy a tervekben szerepelt létesítményeket, fejlesztéseket megvalósítsák.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.