Több mint 140 drónt és egy ballisztikus rakétát vetett be ukrajnai célpontok ellen az orosz hadsereg

A légierő parancsnokságának pénteki Telegram-jelentése szerint a légvédelem 107 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eltérített az eredeti pályájukról, ezenkívül egy Iszkander-M típusú ballisztikus rakétát is megsemmisítettek. A közlemény szerint 20 helyszínen 36 drón célba talált.

A dél-ukrajnai Herszon megyét ért orosz támadásokban egy embert meghalt, heten pedig megsebesültek - közölte Olekszandr Prokugyin katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A megyevezető megjegyezte, hogy az orosz hadsereg a kritikus és szociális infrastruktúrát célozta, egy többszintes lakóépületet és 10 családi házat is találat ért.

Az éjszakai dróntámadásban 11 ember, köztük 4 gyerek is megsebesült Szumi térségében – jelentették az állami katasztrófavédelmi szolgálatra hivatkozva ukrán hírforrások. Egy kilencszintes lakóépület felső szintjein öt lakás és hét erkély kigyulladt egy találat következtében, 12 lakót kimentettek a katasztrófavédők.

Október 31-én éjjel Oroszország ismét csapást mért a vasúti infrastruktúrára Szumi és Harkiv megyében. Megrongálódott a gördülőállomány és késnek a vonatok, de a támadásnak nincsenek áldozatai – közölte az Ukrzaliznyicja állami vasúttársaság sajtószolgálata.