Szlovákiában az elektromos autók száma több mint 86 %-kal nőtt az előző évhez képest

A világ ma ünnepli az elektromobilitás nemzetközi napját, amely az alternatív hajtásmódok mindennapi mobilitásban betöltött egyre növekvő jelentőségére reagálva jött létre. Az elektromos autók már nem csak a rajongók kiváltságai, hanem a személy- és teherfuvarozás reális és egyre elérhetőbb lehetőségét jelentik. A SEVA statisztikái szerint csak 2025 első félévében több mint 4,5 ezer új elektromos autó került forgalomba, ami több mint 86%-os növekedést jelent az előző évhez képest.
Az OMV márka is folytatja ezt a tendenciát – 39 helyszínre bővítette eMotion hálózatát, beleértve az első, teherautók számára is elérhető töltőállomást Csoltón (Čoltovo).
Az elektromobilitás nemzetközi napját 2020-ban hozták létre azzal a céllal, hogy rámutassanak: az elektromobilitás szilárd helyet foglal el a közlekedésben, és fontos lépést jelent a fenntartható jövő felé.
Elektromos autók Szlovákiában: a számok egyértelműek
A Szlovák Elektromobilitási Szövetség (SEVA) szerint 2025. június 30-án 20 265 akkumulátoros elektromos autó (BEV) volt regisztrálva a szlovák utakon, minden kategóriában.
• Csak 2025 első félévében 4543 új személygépkocsi-regisztráció történt, ami több mint 86%-os növekedést jelent 2024 azonos időszakához képest.
• Az egyéni külföldi importok az összes regisztrációból 2535-öt tesznek ki, vagyis több mint a felét.
• A haszongépjármű-szegmens is felpörgőben van: 2025 második negyedévében 170 elektromos kisteherautó és 9 elektromos teherautó került forgalomba.
Ha a BEV-ekhez hozzáadjuk a 2 961 plug-in hibridet is, az elektromos személyautók aránya az új gépkocsi-regisztrációkban az első félévben elérte a 10%-ot.
• Már 2 818 nyilvános töltőállomás áll rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a járművezetők számára, hogy összesen 1 117 helyszínen töltsék fel elektromos járműveiket.
Kényelmes töltés útközben
Az elektromobilitás fontos szempontja a minőségi infrastruktúra. A járművezetők egyre inkább tudatában vannak annak, hogy az utazás kényelme nemcsak a jármű hatótávolságától függ, hanem a rendelkezésre álló, biztonságos és gyors töltési lehetőségektől is. A töltőállomások is átalakulnak – a kizárólag tankolás céljára szolgáló helyek modern szervizpontokká válnak, ahol a járművezetők számára a gyors töltés mellett frissítők és kényelmes háttérszolgáltatások is rendelkezésükre állnak utazásaik során.
Az OMV töltőállomás-hálózat is reagál erre a tendenciára az eMotion hálózat bővítésével, amelynek ultranagy sebességű töltőberendezései 20 perc alatt képesek feltölteni az akkumulátort (10-ről 80%-ra, a töltött jármű lehetőségeitől függően), vagyis annyi idő alatt, amennyit általában egy kávé vagy egy gyors harapnivaló elfogyasztásával töltünk.
„Az OMV jelenleg 39 helyszínen 70 töltővel és 140 töltőponttal működik Szlovákiában. Ezek elsősorban a fő közlekedési útvonalak mentén találhatók, így a járművezetőknek nem kell kitérőt tenniük a jármű feltöltéséhez. A töltőállomások háttérszolgáltatásainak köszönhetően az ügyfelek biztonságos környezetben 24 órás szolgáltatást vehetnek igénybe” – mondja Miroslav Ovečka, az OMV Slovakia e-mobilitási szakértője.
Az OMV eMotion hálózat legfontosabb előnyei:
• Akár 400 kW-os töltési sebesség – elegendő hatótávolság néhány perc alatt.
• Elérhetőség és biztonság: Elhelyezkedés fő közlekedési útvonalak mentén, a töltés alatt az üzemanyagtöltő állomások összes kiegészítő szolgáltatásának igénybevétele.
Újdonságok az egyszerűbb utazásért
Az OMV folyamatosan fejleszti szolgáltatásait, hogy a lehető legegyszerűbbé tegye a töltést, és kényelmesebbé tegye azt ügyfelei számára:
• Új OMV Csoltó telephely – az első, amely teherautók számára is elérhető, elegendő hellyel és kényelemmel a hivatásos sofőrök számára. A hasonló töltőállomások száma tovább fog növekedni.
• Külföldön helyi árak érvényesek – az OMV eMotion mobilalkalmazás segítségével az ügyfelek Szlovákián kívül is élvezhetik a töltés előnyeit, mivel az eMotion hálózatban ugyanazok az árak érvényesek, mint a helyi felhasználók számára, vagyis nincs további roaming díj.
• QR-kóddal történő fizetés – újdonság, amely egyszerűsíti és gyorsítja a töltési folyamatot. Ezt közvetlen fizetéskor vagy az eMotion alkalmazáson keresztül történő töltés indításakor lehet igénybe venni.
