Szlovákiában az elektromos autók száma több mint 86 %-kal nőtt az előző évhez képest

Az OMV márka is folytatja ezt a tendenciát – 39 helyszínre bővítette eMotion hálózatát, beleértve az első, teherautók számára is elérhető töltőállomást Csoltón (Čoltovo).

Az elektromobilitás nemzetközi napját 2020-ban hozták létre azzal a céllal, hogy rámutassanak: az elektromobilitás szilárd helyet foglal el a közlekedésben, és fontos lépést jelent a fenntartható jövő felé.

Elektromos autók Szlovákiában: a számok egyértelműek

A Szlovák Elektromobilitási Szövetség (SEVA) szerint 2025. június 30-án 20 265 akkumulátoros elektromos autó (BEV) volt regisztrálva a szlovák utakon, minden kategóriában.

• Csak 2025 első félévében 4543 új személygépkocsi-regisztráció történt, ami több mint 86%-os növekedést jelent 2024 azonos időszakához képest.

• Az egyéni külföldi importok az összes regisztrációból 2535-öt tesznek ki, vagyis több mint a felét.

• A haszongépjármű-szegmens is felpörgőben van: 2025 második negyedévében 170 elektromos kisteherautó és 9 elektromos teherautó került forgalomba.

Ha a BEV-ekhez hozzáadjuk a 2 961 plug-in hibridet is, az elektromos személyautók aránya az új gépkocsi-regisztrációkban az első félévben elérte a 10%-ot.

• Már 2 818 nyilvános töltőállomás áll rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a járművezetők számára, hogy összesen 1 117 helyszínen töltsék fel elektromos járműveiket.