Székelyföldre igazolt a somorjai kosaras

Idén csak bronzérmes lett a pöstyéniekkel az extraligában, de nem ez motiválta a klubváltásban a somorjai származású Slama Angelikát, aki az új idényben a székelyföldi sepsiszentgyörgyi kosárlabdacsapatot fogja erősíteni. A 23 éves irányítóval új klubjáról és az előző idénybeli teljesítményéről is beszélgettünk.

Miért döntött a klubváltás mellett?

Két évet játszottam Pöstyénben, és már szerettem volna kipróbálni magam külföldön is. Nem volt semmi probléma a Sirályoknál, nagyon tetszett itt minden. Igazán profi szinten működött a klub, szóval nem miattuk megyek el, hanem saját magam miatt.

Mikor keresték meg a sepsiszentgyörgyiek?

Egy csoportban szerepeltünk velük az Európa-kupában. Novemberben, amikor náluk játszottunk a pöstyéniekkel, már megszólítottak. Beszélgettünk egy picit, s elmondták, szeretnék, ha náluk folytatnám.

A hírek szerint más külföldi megkeresései is voltak...

Németországból és Csehországból is érdeklődtek irántam, de ezek a csapatok nem indulnak az új idényben nemzetközi sorozatban. Én viszont szeretnék Európa-kupát játszani, és mivel a sepsiek edzője, Zoran Mikes is felhívott, hogy már régóta figyel, és szeretné, hogy hozzájuk igazoljak, éreztem, hogy tényleg számolnak velem, és nemcsak mint cserepados játékosra tekintenek rám, hanem mint húzóemberre.

Hogyan kell elképzelni a sepsiszentgyörgyi klubot? Milyen játékerőt képvisel a csapat mondjuk a pöstyéniekhez képest?

A kupában itthon nyertünk ellenük két ponttal, de idegenben kikaptunk héttel. A székelyföldi csapat a pöstyénivel ellentétben az új szezonban is európai kupaszereplő lesz. A szlovák bajnokság a kassaiak amatőrré alakulása miatt és a sporttörvény következtében is vélhetően gyengébb lesz, míg a romániai ligában sok erős csapat van, amely magas szintet képvisel. A sepsiek egymás után harmadszor is megnyerték a kupát és a bajnokságot is, ahogy hallottam, minden évben jobbak és jobbak.

Járt is már az új állomáshelyén?

Személyesen még nem, illetve akkor, amikor az említett meccset játszottuk. Nagyon örülök, hogy ott mindenki magyar – az edzőn kívül, aki szerb. A városban is csak magyar szót hallani, nagyon jó érzés, hogy az anyanyelvemet használhatom. Nagyon kedvesek a klubban is, például a főiskolai tanulmányaimat Pozsonyban folytathatom távúton, a sepsiek ebben is készségesek voltak, ha haza kell jönnöm vizsgázni januárban, el fognak engedni. Májusban, a szezon végeztével pedig én is befejezem majd a sulit az ötödévvel.

Ha visszatekint a szezonra, mennyire elégedett a pöstyéniek eredményeivel és a saját teljesítményével?

Voltak jobb és rosszabb időszakok is, nem vagyok teljesen elégedett. Az extraligában csak harmadikok lettünk, pedig magasabb ambíciókkal vágtunk neki az idénynek. Én is úgy érzem, hogy elmaradtam attól, amit vártam magamtól és amit nyújtani szoktam. Az Európa-kupában és a Kelet-európai Ligában is voltak meccsek, amelyeken jól kijött a lépés, és olyanok is, ahol nagyon nem. Több hullámvölgyön estünk át a csapattal.

Izgul az új ország, az első külföldi profiskodás miatt? Vagy még túl távol van a késő nyári alapozás kezdete?

Nem izgulok, inkább úgy mondanám, hogy kíváncsi vagyok, hogy fog menni a játék, hogy mennyire lesz honvágyam. Hogyan fog működni az egész dolog, mégis csak légiós leszek, akitől mindig többet követelnek, nem jöhet szóba nagyobb kihagyás, mert mindig a külföldiek az elsők, akiktől elvárják, hogy minden körülmények között teljesítsenek. Nagy kihívás lesz.