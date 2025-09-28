Színészként és apaként is a legjobb alakításra törekszik

Megnehezíti vagy megkönnyíti a színészek helyzetét, hogy a társulat állandó rendező hiányában mindig vendégrendezőkkel dolgozik? Most eltekintve attól, amikor Gál Tamás vagy Matusek Attila vállalja ezt a szerepet.

Izgalmasabb, hiszen minden próbafolyamat újat hoz, kicsit minden alkalommal „újratanuljuk” a szakmát. Mindig jó új tanártól tanulni, s én ezért nagyon hálás vagyok, mert remek lehetőség a fejlődésre. Persze vannak visszajáró vendégrendezők is, mint például Martin Huba, Bagó Bertalan, Béres Attila vagy Telihay Péter, utóbbi hosszabb szünet után Az elátkozott család című darab rendezésére jött vissza. Ennek az az előnye, hogy a korábbi közös munkák során szerzett tapasztalatokra építhetünk, már tudjuk, milyen elvárásokkal, rendezői munkamódszerrel, kommunikációval, viszonyulással kell számolnunk. Az új hatások pedig kimozdítanak minket a komfortzónánkból, így, mivel egy-egy előadás megszületése óriási csapatmunka eredménye, közben egymástól is tanulunk. A komáromi színház társulata, ha a számokat nézzük, kicsi, viszont, ha a tehetséget, akkor nagy. Legalábbis én így látom. Sőt, sokat lehet tanulni a fiataloktól is, akik a főiskoláról jönnek hozzánk vendégszerepelni. Ők igencsak fel tudnak minket rázni. Hozzák magukkal a lelkesedésüket. A próbákra elsőként érkeznek, a leghamarabb tudják a szöveget, a helyzeteket és a koreográfiát, és ezzel rámutatnak: nem szabad hagynunk, hogy ez a tűz kikopjon belőlünk.



Görbe tükröt tartanak elétek?

Azt azért nem mondanám. Bennem ugyanúgy ott van a hév. Még akkor is, ha nem éppen rám szabták a szerepet, és emiatt ki kell lépnem a komfortzónámból. Az ilyen helyzetekre igyekszem kihívásként tekinteni. Sokkal nehezebben viselem azt, amikor meg kell küzdenem egy karakterrel, amikor úgy érzem, mellékvágányon járok, mert természetemből fakadóan mindent azonnal akarok megoldani. Közben pedig tudom, hogy a próbafolyamat pont azért tart öt-hat hétig, hogy legyen időnk megismerni, kibontani a karaktert, és szépen összeálljon bennünk a szerep. Szerencsére mi összetartó társulat vagyunk, ha valaki ilyen szempontból nehezebb helyzetbe kerül, ott vagyunk egymásnak. Ez sokat számít.



Tizenöt évvel ezelőtt Tóth Tibor, a színház akkori igazgatója hívott a társulathoz. Azóta sokat változott a színházról és a színészi pályáról alkotott elképzelésed?

Kiskoromtól fogva színész akartam lenni. Amikor elhoztak minket az iskolából előadásra, mondtam a tanáraimnak, hogy én itt szeretnék színész lenni, ezeken a deszkákon szeretnék játszani. A mai napig fantasztikus érzés, hogy ez beteljesült, és olyan kollégákkal játszhatom, akikre gyerekként is felnéztem. Talán ebből a mély tiszteletből eredően kezdetben nagyon erős volt bennem a megfelelési kényszer, de a társulat támogatásának köszönhetően fokozatosan „lehullottak a bilincseim”, ami érezhető a játékomon is. Persze ez nem jelenti azt, hogy hátra lehet dőlni, hiszen egy színész sosem kész.



Nem is volt olyan bemutató, amelynek a végén képzeletben megveregetted a saját vállad?

Volt, de nem csúszhatok abba a kényelmi pozícióba, hogy holnap ne teljesítsek ugyanúgy, vagy még jobban. Mercutio a Rómeó és Júliában és a már említett Miskin herceg sokáig mérceként szolgált számomra. Nem akartam alább adni. Ma már úgy érzem, ha ugyanúgy játszanám el ezeket a szerepeket, mint akkor, nem lennék elégedett magammal. Az újabb és újabb rétegek, amiket egy szerepben felfedezhetek, tartják ébren bennem a szakmai kíváncsiságot.