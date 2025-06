Száz Pál: Kis-keleti daemonologia 11. – A víz lelke

* * *

Lám, hogy játszik a fény a felszínen, mintha szikrázna, bezzeg odalent a sötétben szunnyad az egykori falu. Gyerek voltam még, amikor elárasztottak minket, de mindenre úgy emlékszem, mintha tegnap jártam volna ott utoljára. Amarról folyt a Lučina a völgybe, ott állt a Slanina udvar, aztán itt felénk tovább az Adamek pékség. Látja azokat a vízibicikliseket? Ott volt valahol a tűzoltószertár. Milyen abszurd, nem igaz? Tűzoltószertár a víz alatti faluban. Mégis elfogódik az ember, látja. Ott lehetett az autóbusz-megálló. Ahol az a szörfös vitorlázik, vagy mi a nyavalyát csinál, alatta lehetett a templom. Ott születtem, a templom fölött. Ott állt a házunk, a kert alatt át kellett menni a temetőbe, és máris ott voltunk a templom mellett. Iskolába pedig valahova oda jártam, látja azt a vitorlást, ott állhatott a polgári iskola. Ja, és amott látja azokat a sátorozókat a parton? Azon a réten szoktunk összejönni a barátnőimmel. Félig a víz alatt van. Akárcsak a földünk. És ha arra fordul, ott, a fák meg azok alatt a víkendházak alatt – persze akkor még nem álltak –, pontosan a Langoše felirat alatt állt az épület, ahol a tánciskola volt.

A templom egy kis dombon állt a Lučina fölött, alatta, a folyó mellett pedig a Svitek vendéglő. Kevés volt a víz nyaranta a Lučinában, tavasszal bezzeg állandóan árvizek voltak a vadabb záporok után. A templomot átvitték különben, bár nem az egészet. Szóval elbontották a falak nagy részét, de ha állna is a tornya, akkor is jó mélyen alattunk lenne. Egykor alulról néztem, ahogy nyaranta a fecskék kergetőztek a torony körül, talán éppen ott, ahol most az a csónak úszik. Vajon ki figyel most minket odalentről, alighanem csak a halak!



* * *

Soběšovice és Dolní Domaslavice festői völgyben terült el a szelíd Lučina folyó partján. Ez most mind víz alatt van. Körben a zöld lankákon akkor csupán elszórtan álltak házak. Ezek itt már azután épültek. A víztározót 1951-ben kezdték építeni. Már ez is megzavarta a völgy nyugalmát. Leginkább azért, mert az emberek azt látták, a sorsuk meg van pecsételve, a napjaik meg vannak számolva. Nem csoda, ha utálták a munkásokat, akik az újonnan felhúzott bérházakban laktak, noha tudták, nem ők tehetnek róla. Az ötvenes éveket éltük, hiába volt minden tiltakozás. Én persze ebből gyerekként semmit sem érzékeltem, s ma már értem: ugyan ki törődött volna ennek a másfél falunak a sorsával, hiszen lassan hétköznapi valósággá vált, hogy az épülő szocializmusért meg kell hozni az áldozatot. Hány vízduzzasztó és erőmű épült kitelepített falvak árán egész Csehszlovákiában! A Vltava tele van velük, a Liptovská Mara miatt pedig tizenhárom falu szűnt meg.

Ha visszagondolok, elevenen látom magam előtt. Minden olyan szép, amíg az ember fiatal! Boldogok voltunk ott, nagy udvarházunk volt. 1958-ban árasztották el a völgyet, jöjjön, megmutatom. Innét rá lehet látni az útra, amelyik a partra visz. Valaha nem kanyarodott el az út, hanem egyenesen Soběšovice központjába vezetett, illetve vezet még most is a felszín alatt. Ott állt a templom meg a temető, mellette a Svítek kocsma, amarra, a túlsó végen, a felvégen pedig egy régi vízimalom. Látja? Ott, ahol csillog a víz tükre. Ó, ha egyszer leeresztenék a víztározót!

A részleteket a további beszélgetésünkből tudom meg. Ostrava iparvidékének és Havířovnak a kiépítése pecsételte meg e csöndes, lankás, üde táj sorsát is. Úgy határoztak, hogy a tározó fogja a vítkovicei vasmű és a Klement Gottwald kohó szükségleteit kielégíteni. Sokan abban reménykedtek, most is lesz valami, talán léket kap a rendszer hajója, vagy majd a Nyugat tesz valamit. Vagy majd összedől, amit felépítenek: bár a Lučina szelídnek tűnik, de ha egyszer kihozzák a sodrából, nem lehet gátat vetni az áradásának. No meg a talaj sem elég stabil.

Kegyetlen időket éltünk, mindenki tiltakozott. Az emberek nem akarták elhagyni a házaikat, portáikat. Új házat kellett találniuk, vagy lakást, sokan öregek voltak, akiknek egyetlen vágyuk volt ott élni le az életüket, ahol megszülettek, tisztességesen öregedni meg a házban, amelyet felépítettek, csinosítottak. De hiába volt minden.

Emlékszem, kislány voltam még, de amióta az eszemet tudtam, épült a gát. A nyári szünidő elején kezdték elárasztani a völgyet, aratás után járt az idő. Apámék kézzel csépeltek, mert addigra már elvették a cséplőgépünket. A víz már a pajta alatt állt, és még mindig hordták a szekerek a csépelni valót. Emlékszem, amikor költöztünk, az első szekeret Bohuš bácsi hajtotta, ez a holminkat vitte; már majdnem elvitte az ár, úszott a ló a szekérrel, de olyan erős volt Jiskra, a lovunk, hogy átértek a túlpartra. Én a másik szekéren ültem, apám inkább visszafordult, és a kerülő utat választotta, mert féltett. Ki tudja, nem lett-e volna rossz vége.

Aztán Iveta kiment egy kis hazaiért a konyhába. Amikor visszatért, így szólt: Azt szeretném egyszer megérni, hogy leengedik az egész žermanicei tározót, és megláthatom az egykori otthonomat. Persze, tudom, egy megiszaposodott dohos romhalmaz lesz csupán, amelyet gyom helyett zöld hínár borít. Szeretném látni, ott lenni még egyszer az életben, és felidézni, milyen volt azelőtt.



* * *

Nehéz megbékélni azzal, hogy mindannak, amit eddig élt az ember, egyszer csak vége szakad. Nem volt ez máshogy Soběšovicében és Dolní Domaslavicében sem: mint más elsüllyesztett faluban, az emberek kötődnek az otthonaikhoz. Volt, aki könnyen alkalmazkodott, de az özvegy bába, Kaprová például megbolondult, Okounek úr pedig felakasztotta magát. Aztán ott volt Hlubiňák úr esete. Mondhatom, ahogy egy regényben olvastam: kétes eset.

Az emberek, akik itt éltek, szívesen emlékeznek vissza arra, milyen volt azelőtt. De máig sok a keserűség. A házakat áron alul fizették ki, az emberek alamizsnát kaptak értük, tudja, hogy megy ez, a kis halakat megeszik a nagy halak. Alamizsna volt. És ami a lakhatást illeti, hát azt kabát szerint mérték, volt, aki bizony jól járt. Sok öreg ház volt, nedves falakkal, volt olyan, hogy két család is lakta, kaptak helyette két-három szobás lakást vízellátással, csatornával, fűtéssel. A legtöbben Lučinára mentek. Nekünk nem volt hová mennünk, minden listának a végére kerültünk, mert kulákok voltunk. Vártuk, hogy kiutalnak számunka is egy házat, de hiába. Mi az utolsó percig ott laktunk Soběšovicén, addig, amíg a küszöbünkig nem ért a víz. Aztán kaptuk ezt a kétszobást, ebben nyomorogtunk. Én később Havířovba költöztem, a Labužníkban árultam a halsalátát, aztán megismertem az uramat. Lučina falva úgy alakult ki, hogy a gáton meg a tározón dolgozó munkásoknak házakat építettek, aztán a lakosoknak adták át őket. Itt, ez a ház is ilyen, ebben laktunk.

Más tározóktól eltérően itt nem rombolták le a falut, talán csak a tetőket, de azt sem mindenhol, meg a templomot. De azt sem teljesen. Nem volt rá szükség, itt elég mély volt a völgy, vagyis a leendő meder. Helyenként a harminc–harmincöt méteres magasságot is eléri. Illetve mélységet.

A templom egy részét szétszedték, és a bontott anyagból Soběšovice felvége előtt, a dombon új templomot építettek. Ugyanazokból a téglákból készült, önerőből. Ki mikor tudott, akkor jött. A soběšoviceiek meg a domaslaviceiek jártak az építkezésre, a žermaniceiek nemigen jöttek. Ötvenes évek ide vagy oda, a helyiek valahogy elérték, hogy felépíthessék a templomot, talán közadakozásból kivásárolták, nem tudom. Mindenesetre ez volt az egyedüli templom, amely az ötvenes években Csehszlovákiában felépült. Négy évvel az alapkőletétele után, 1961. október 29-én felszentelték. Ez olyan nagy dolognak számított a Nyugat szemében, hogy a Szabad Európa a napi híradóban is beszámolt róla.

Hogy Hlubiňák úr esete? Az elárasztás napján Hlubiňák úr eltűnt. Szerény, visszahúzódó emberke volt, a kocsmában is mindig csak csöndesen mosolygott, és sosem ivott alkoholt. Csupán egy feketére tért be ide délutánonként, s mindig kért mellé egy pohár vizet is. Bolondnak tartották, mert gyakran dudorászott magában, de mivel szégyenlős volt, csak akkor fakadt dalra, ha senki sem hallotta. Az emberek ügyet sem vetettek rá. Nem csoda, ha senkinek nem tűnt fel a felfordulásban Hlubiňák úr eltűnése.

Nem tudni, mi történt pontosan, de Hlubiňák úr nem került elő sem élve, sem holtan. Lučinán az emberek, akik a faluból költöztek oda, azt beszélték, hogy valamiképpen elveszejtette magát, talán bezárkózott a házába, vagy odakötözte magát a diófájához, amely alatt szívesen üldögélt az udvaron. Aztán jött az ár. Cejneková, a kocsmárosné azt mondta, hogy azon az éjjelen, amikor lebuktak a házak, énekszót hallott a völgy felől. Pedig üres volt a falu, az utakat rendőrök őrizték. Később azt beszélte, tisztán hallotta, ahogy az énekszó lassan bugyborékolássá változott, mintha a víz alól szólna.

Ha leeresztenék a tározó vizét, talán Hlubiňák úr rejtélyére is fény derülne. A tározó sötét titkára, amellyel egyedül csak ez a furcsa szerzet nézett szembe. Ott pihennek valahol a tározó vizének fenekén a csontjai, a temetővel, a templommal, az udvarházunkkal meg a régi malommal együtt a felvégen, az még az öregapámé volt. Ha láthatnám, hogy mi maradt belőle, vissza tudnék emlékezni arra, ami azelőtt volt. Mielőtt megfulladt a falu.