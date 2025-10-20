SOROZATDARÁLÓ: Az iskola, ami felkészít a szektára

A sorozatban három szereplővel azonosulhatunk. Abbie mellett a legjobb barátnője, Leila (Alyvia Alyn Lind) is fontos szerepet kap, valamint a kisvárosba újonnan beköltöző rendőr, Alex lesz az, akinek a szemén keresztül kívülről csodálkozunk rá a város és az iskola sajátos kölcsönhatásaira. Őt egyébként maga Mae Martin alakítja, így a sorozatnak egyszerre volt a főszereplője, írója, showrunnere és az egyik rendezője is. Martin egyébként nembináris. Ahogy ez a standupjaiban is fontos téma, úgy a sorozatban is előkerül, lévén a karaktere, Alex is az. Izgalmas követni, hogy mi történik, amikor egy örök kívülálló megérkezik a kívülállók városába, és még ott sem tudja otthon érezni magát: Martin ügyesen érzett rá, hogy ez mennyi feszültséget rejt magában, és íróként ki is használja a lehetőséget.

A gond csak az, hogy kreatívként hiába végez kitűnő munkát, ha színészként azért hagy kívánnivalót maga után. A deficit főképp akkor látványos, amikor a színészóriás Toni Collette mellett kellene helytállnia, vagy amikor érzelmileg túlfűtött jelenetei vannak a filmbéli párjával, akit Sarah Gadon alakít.

A központi rejtély szerencsére ettől még működik, és egy erősen pszichedelikus vonal is megjelenik benne, de a sorozat bátorsága igazából az utolsó egy-két epizód során csúcsosodik ki: Mae Martin ügyesen terelgeti a cselekményt váratlan helyekre. Elég ritka, hogy manapság egy sorozat meg tudja lepni a nézőt: az Öntörvényűeknek minden hibája ellenére sikerül.