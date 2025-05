SOROZATDARÁLÓ: A gazdag fickó, aki esténként kirabolja a szomszédait

Számos film és sorozat készült már az életközepi válságról, és arról, hogy a hatására az ember milyen marhaságokat képes elkövetni. A Your Friends & Neighbours főhőse, a menő hedge fund menedzserként dolgozó Coop (Jon Hamm) igazából nem akarja megélni ezt a tapasztalatot, de a helyzet úgy hozza, hogy nem lesz más választása. Nem szeretne válni, de kénytelen, miután megtudja, hogy a felesége megcsalta a legjobb barátjával. És munkahelyet sem tervez váltani, csakhogy a felettese úgy dönt, kitúrja őt a cégből, méghozzá elég durva módon. És úgy istenigazából szeretőre sem vágyik, de a frissen elvált szomszédasszony gyakorlatilag az ölébe pottyan. Ráadásul kénytelen újra összeköltözni a kissé problémás húgával.

Ez már önmagában is elég izgalmas kiindulópont lenne egy sorozathoz, de a Your Friends & Neighbours alkotói tovább mennek ennél. Coop a helyi szupergazdagok díszes társaságához tartozik, az általa felépített életforma havi szinten kisebb vagyonokba kerül, ezért amikor állás nélkül marad, és a szerződése szerint két éven át nem helyezkedhet el a pénzügyi szférában, komoly anyagi gondjai támadnak. Ezt pedig egy hirtelen ötlettől vezérelve úgy próbálja orvosolni, hogy kirabolja a környéken lakó dúsgazdag ismerőseit. Na, nem úgy, hogy piszkavassal felfeszíti az ajtót, aztán visz mindent, hanem csak besurran, és kiemel a fiókból egy vagyonokat érő órát a sok közül, vagy épp egy Hermès-táskát a tucatnyiból, mondván, úgyse nagyon fog hiányozni. Ahol használatlan vagyontárgyak hevernek parlagon, ott komolyabb lebukásveszély nélkül lehet rabolni, legalábbis, ha az ember nem túl mohó.

A Your Friends & Neighbours egészen kiváló abban, ahogy azoknak az emberek a bicskanyitogató életmódját mutatja be, akiknek annyi pénzük van, hogy nem tudnak mit kezdeni vele. Luxusklubok értelmetlenül drága klubtagságáért fizetnek vagyonokat, sok ezer dollárba kerülő whiskyket kortyolgatnak, facsemeték ültetése helyett pedig nagy méretű fákat telepítenek az udvarukba óriási pénzekért, csak mert megtehetik. A helyzete által Coop is rácsodálkozik arra, milyen üres és pazarló is volt az az életmód, ahogy korábban élt. Természetesen, ami eleinte lazán megy, később már nem lesz olyan könnyű, a sorozat pedig kimondottan ügyes abban, hogy lassan, de biztosan sodorja a főhősét egyre nagyobb bajba. És miközben Coop sorra rámolja ki a dúsgazdag környék villáinak lakóit, mellette mintegy mellékesen megpróbálja visszaszerezni a családját, ráeszmélve, hogy mit is veszített, amikor hosszú éveken át ignorálta a feleségét.

A Your Friends & Neighbours egyszerre bűnfilm és gazdagságpornó, ami lazán vegyíti egymással a drámai és a könnyed elemeket. Teli van jó karakterekkel és laza humorral, de a legérdekesebb eleme mégis az éleslátás és a társadalomkritika, amivel a dúsgazdagok pazarló életmódját ábrázolja.

Tóth Csaba