Winston-Salem-i tenisztorna – Fucsovics újabb kiemeltet kiejtve már elődöntős

A világranglistán 94. helyen álló magyar játékos, aki a második körben a másodikként rangsorolt holland Tallon Griekspoort búcsúztatta, a nyolcaddöntőben pedig a 14. helyen kiemelt spanyol Roberto Bautista Agutnál is jobbnak bizonyult, a negyeddöntőt is sikerrel vette: két szettben, 1 óra 41 perc alatt győzte le az ATP-rangsorban 46. ellenfelét.

Remekül kezdett a 33 éves magyar játékos, nullára hozta adogatógémjeit, majd 2:2-nél brékelt. Aztán 5:4-nél a szettért adogathatott, de ekkor még nem sikerült a megnyernie a játszmát. 5:5-nél viszont újra elvette ellenfele szervajátékát, majd hozta a magáét, ezzel pedig 7:5-re az első játszmát. A másodikban 3:0-ra meglépett, de Munar 3:3-nál egyenlített. Fucsovics ezt követően visszaszerezte a brékelőnyét, hozta a saját szerváját, a spanyol ekkor csak a mérkőzésben maradásért adogathatott. Nem járt azonban sikerrel, így a második játszma 6:3-ra a nyíregyházi sportolóé lett, aki ezzel bejutott a torna elődöntőjébe.

A fináléért péntek este 10 tíz órakor a 11.-ként rangsorolt amerikai Sebastian Korda (86.) lesz az ellenfele, akivel szemben az eddigi mérlege 1:1. Az amerikai a győzelmét éppen ezen a tornán aratta két évvel ezelőtt a nyolcaddöntőben, öt nappal az után viszont Fucsovics egy ötszettes mérkőzésen visszavágott a vereségért a US Open első fordulójában.