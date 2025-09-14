Jonas Vingegaard a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny történetének első dán győztese lett.
Vuelta a Espana – Vingegaard az első dán győztes, tüntetések miatt nem ment végig a záróetap
Az Izrael-elleni tüntetések nyomán nem csupán a sportról emlékezetes spanyol háromhetes viadal utolsó versenynapján az Alalpardo és Madrid közötti 103,6 kilométeres táv megtétele várt volna a kerékpárosokra. A záróetap első fele hagyományosan az ünneplésről, míg a vége a sprintbefutóról szól, ebbe ezúttal a protestálók szóltak bele, akik 58 kilométerrel a cél előtt lezárták az utat molinókkal és néhány kerékpárost lökdöstek is. A bringásokat biztonságos helyen megállították a szervezők, miközben a körpályát elözönlötték a tüntetők, így előbb neutralizálták az etapot, majd az a döntés született, hogy teljesen törlik azt, a díjátadó is elmaradt.
A furcsa és méltatlan körülmények között véget ért Vueltán a kétszeres Tour de France-győztes Vingegaard három szakaszt nyerve diadalmaskodott, mögötte másodikként a portugál Joao Almeida, harmadikként a hegyikerékpárban kétszeres olimpiai bajnok brit Tom Pidcock zárt az összetettben. Utóbbi révén 15 esztendő után fordult elő ismét az, hogy nem World Tour-csapat bringása dobogóra állhatott háromhetes körversenyen. Az UAE pedig Almeida második helyével együtt is eredményes Vueltát zárt hét etapsikerrel.
A sprinterek pontversenyének élén is egy dán bringás, Mads Pedersen végzett és lett zöld trikós, a hegyi pontverseny győzteseként az ausztrál Jay Vine viheti haza a pöttyös trikót, a legjobb fiatalt illető fehér megkülönböztető mezt az amerikai Matthew Riccitello érdemelte ki.
Az Alalpardo és Madrid közötti, 103,6 kilométeresre szakaszt menet közben törölték.
- Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 72:53:57 óra
- Joao Almeida (portugál, UAE-XRG) 1:16 perc hátrány
- Tom Pidcock (brit, Q36,5) 3:11 p h.
- Jai Hindley (ausztrál, Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:41 p h.
- Matthew Riccitello (amerikai, Israel-Premier Tech) 5:55 p h.
- 2015: Fabio Aru (olasz)
- 2016: Nairo Quintana (kolumbiai)
- 2017: Chris Froome (brit)
- 2018: Simon Yates (brit)
- 2019: Primoz Roglic (szlovén)
- 2020: Roglic
- 2021: Roglic
- 2022: Remco Evenepoel (belga)
- 2023: Sepp Kuss (amerikai)
- 2024: Roglic
- 2025: Jonas Vingegaard (dán)
- 32: Spanyolország
- 9: Franciaország
- 8: Belgium
- 6: Olaszország
- 5: Svájc
- 4: Szlovénia
- 3: Németország, Nagy-Britannia
- 2: Kolumbia, Hollandia, Egyesült Államok
- 1: Írország, Kazahsztán, Oroszország, Dánia
