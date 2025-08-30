Sport

Vuelta a Espana – Philipsen második részsikere, változatlan összetett

MTI

Jasper Philipsen nyerte a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny nyolcadik szakaszát, amelyen a norvég Torstein Traeen megőrizte első helyét az összetettben.

Két hegyi befutós etap után szombaton egy nyugodtabb résztáv, a Monzón Templario és Zaragoza közötti 163,5, szinte teljesen sík kilométer megtétele várt a mezőnyre.

Három hazai versenyző lépett meg az esélyesek csoportjától, de előnyük négy percnél egyszer sem nőtt nagyobbra, s végül a céltól 17 kilométerre érték utol őket. A mezőnyhajrában az első szakaszon is győztes belga Jasper Philipsen volt a leggyorsabb, így második részsikerét ünnepelhette az idei Vueltán.

Az esélyesek és az összetettben első norvég Torstein Traeen a főmezőnnyel együtt ért célba, így nem változott az állás az élcsoportban.

Eredmények

8. szakasz, Monzón Templario és Zaragoza közötti 163,5 km:

1. Jasper Philipsen (belga, Alpecin-Deceuninck) 3:43:48 óra

2. Elia Viviani (olasz, Lotto) azonos idővel

3. Ethan Kane Vernon (brit, Israel-Premier Tech) a.i.

Az összetett élcsoportja:

1. Torstein Traeen (norvég, Bahrain Victorious) 29:01:50 óra

2. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 2:33 perc hátrány

3. Joao Almeida (portugál, UAE-XRG) 2:41 p h.

4. Giulio Ciccone (olasz, Lidl-Trek) 2:42 p h.

A szeptember 14-én Madridban záruló Vuelta mezőnyére vasárnap az Alfaro és az Estación de esquí de Valdezcaray közötti 195,5 kilométer megtétele, valamint újabb hegyi befutó vár.

Vuelta a Espana
kerékpározás
Jasper Philipsen
