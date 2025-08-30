Vuelta a Espana – Philipsen második részsikere, változatlan összetett

Két hegyi befutós etap után szombaton egy nyugodtabb résztáv, a Monzón Templario és Zaragoza közötti 163,5, szinte teljesen sík kilométer megtétele várt a mezőnyre.

Három hazai versenyző lépett meg az esélyesek csoportjától, de előnyük négy percnél egyszer sem nőtt nagyobbra, s végül a céltól 17 kilométerre érték utol őket. A mezőnyhajrában az első szakaszon is győztes belga Jasper Philipsen volt a leggyorsabb, így második részsikerét ünnepelhette az idei Vueltán.

Az esélyesek és az összetettben első norvég Torstein Traeen a főmezőnnyel együtt ért célba, így nem változott az állás az élcsoportban.