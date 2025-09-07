Vuelta a Espana – Pedersen sprintsikere a szökésben, nem változott az összetett

A hétfői szünnap előtt vasárnap a Vegadeo és Monforte de Lemos közötti 167,8 kilométeres táv letekerése várt a kerékpárosokra. A 3287 méter szintemelkedés és a szakasz profilja a két nehéz, hegyi befutós etap után valószínűvé tette, hogy ez a szökés napja lehet. Ennek megfelelően közel a mezőny harmada eltekert, és kapott is bőven előnyt ez a boly, 14 percre tudott eltávolodni.

Ebből a nagy csoportból vállalkoztak ketten hosszú, 118 kilométeres támadásra és tempóztak el három percre. A szökevényeket egy bokorból előugró Izrael-ellenes tüntető zavarta meg, aki annak ellenére bukást okozott, hogy elbotlott, így nem érte el a kerékpárosokat, akik előtt egy intézkedő rendőr rohant át az úton.

A szökevények nagy csoportja hét kilométerrel a cél előtt fogta be az elöl tekerő kettőst, a bolyból a riválisok támadások sorával igyekeztek fárasztani az etap nagy esélyesének számító, 2019-ben világbajnok Mads Pedersent. A pontverseny éllovasaként zöld trikós dán viszont a papírformát érvényesítve győzni tudott, pályafutása negyedik Vuelta-etapsikerét bezsebelve.

Az összetettért harcolók együtt, 13 és fél perc hátránnyal, kényelmes tempóval értek célba, így a kétszeres Tour de France-győztes dán Jonas Vingegaard változatlan előnnyel őrzi a piros trikót a záró hét előtt.