Védekező szerediekre számít a DAC

Dunaszerdahely | A DAC ma este (19.00) hazai pályán fogadja a bajnokság nyolcadik helyén álló Szered csapatát a labdarúgó Fortuna Liga 7. fordulójában.

A csallóközi csapat a második helyről várja a találkozót, két ponttal lemaradva az éllovas Slovantól. A DAC eddig még nem kapott ki a bajnokságban, három győzelem és három döntetlen a mérlegük. Az újonc szerediek eddig hét pontot gyűjtöttek, két győzelem mellett egy döntetlen és három vereség szerepel a nevük mellett.

Kristián Koštrna, a hazaiak jobbhátvédje a klub hivatalos honlapján így vélekedett az összecsapásról: „Nehéz mérkőzés lesz. Azt feltételezem, hogy a vendégcsapat a védekezésre rendezkedik be, és mi próbálunk meg majd alkotni. Minőségibb a játékoskeretünk a Szeredénél, egyénileg is képzettebbek vagyunk, és a labdát is mi birtokoljuk többet. Minél hamarabb meg kell szereznünk a vezetést, azután teljesen megváltozik majd a játék képe. Viszont ha sokat várat magára az első találatunk, akkor ők is megérzik az esélyt és veszélyesek lehetnek.”

A dunaszerdahelyiek legjobb góllövője az elefántcsontparti Vakoun Bayo, aki már négyszer zörgette meg az ellenfelek hálóját. Ez a szám lehetne több is, hisz a támadó nagyon sok ziccert ront, főleg lábbal. Erre még a zsolnaiak elleni mérkőzés után tért ki vidáman Ľubomír Šatka, a DAC védője: „Az öltözőben már csak nevetünk rajta. Mindig mondjuk neki, hogy inkább pörgesse fel magának fejre a labdát, ha egyedül megy a kapussal szemben. Ő egy fiatal srác, és fontos része a csapatnak. Ha elkezd dolgozni a helyzetkihasználásán, még ennél is fontosabb tagja lesz a csapatnak.” (mgy, fcdac.sk)