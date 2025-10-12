Vb-selejtezők – Továbbra sem vesztettek pontot a spanyolok, nyertek a törökök, az olaszok és az albánok is

Az Európa-bajnok spanyolok az Elchében rendezett összecsapáson az első félidő közepén kerültek előnybe, majd büntetőt hibáztak, végül Mikel Oyarzabal révén a 64. percben döntötték el a mérkőzést. Így három forduló után száz százalékos teljesítménnyel – kapott gól nélkül – állnak az élen a csoportjukban. Ugyanitt a második félidőben nagyon felpörgő törökök Bulgáriában gyűjtötték be a három pontot, ezzel a második pozíciót foglalják el.

Az olaszok magabiztos, 3–1-es győzelmet arattak Tallinnban az észtek vendégeként. Az első félidőben úgy szereztek kétgólos vezetést, hogy kimaradt egy tizenegyesük. Itt a norvégok vezetnek pontveszteség nélkül, őket követik az olaszok.

Szerbiában értékes győzelmet arattak az albánok. Ez a két csapat verseng az angolok mögött a második helyért.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.