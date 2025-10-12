Sport

Vb-selejtezők – Továbbra sem vesztettek pontot a spanyolok, nyertek a törökök, az olaszok és az albánok is

Vb-selejtezők – Továbbra sem vesztettek pontot a spanyolok, nyertek a törökök, az olaszok és az albánok is
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A spanyolok hazai környezetben 2–0-ra legyőzték a georgiaiakat a labdarúgó világbajnoki selejtezők szombati játéknapján.

Az Európa-bajnok spanyolok az Elchében rendezett összecsapáson az első félidő közepén kerültek előnybe, majd büntetőt hibáztak, végül Mikel Oyarzabal révén a 64. percben döntötték el a mérkőzést. Így három forduló után száz százalékos teljesítménnyel – kapott gól nélkül – állnak az élen a csoportjukban. Ugyanitt a második félidőben nagyon felpörgő törökök Bulgáriában gyűjtötték be a három pontot, ezzel a második pozíciót foglalják el.

Az olaszok magabiztos, 3–1-es győzelmet arattak Tallinnban az észtek vendégeként. Az első félidőben úgy szereztek kétgólos vezetést, hogy kimaradt egy tizenegyesük. Itt a norvégok vezetnek pontveszteség nélkül, őket követik az olaszok.

Szerbiában értékes győzelmet arattak az albánok. Ez a két csapat verseng az angolok mögött a második helyért.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

Kapcsolódó cikkünk
Lukács
Sport

Rossi jól választott csatárokat, a magyar válogatott legyőzte az örményeket

Vb-selejtezők
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?