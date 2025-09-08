Vb-selejtezők: spanyol parádé, német döcögés, francia düh

D csoport

Ousmane Dembélé és Désiré Doué játékára sérülés miatt hetekig nem számíthat a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain. A francia klub honlapja szerint a Dembélé combhajlító izma sérült meg, ezért körülbelül hat hétig nem futballozhat. Désiré Doué vádlisérülés miatt előreláthatólag négy hétig nem játszhat.

Mindkét támadójátékos a francia válogatott pénteki mérkőzésén, az Ukrajna elleni idegenbeli világbajnoki selejtezőn (0–2) sérült meg. Douét a szünetben Dembélé váltotta, de a 81. percben ő is lesántikált a pályáról. A Paris Saint-Germain vezetősége már a selejtező előtt figyelmeztette a Francia Labdarúgó-szövetséget játékosai egészségi állapotával kapcsolatban. A klub kritikája tehát még azelőtt érkezett, hogy Ousmane Dembélé és Désiré Doué megsérült volna az említett mérkőzésen, és idő előtt el kellett hagyniuk a válogatott edzőtáborát. A L’Equipe értesülései szerint a PSG később levelet is küldött Philippe Dialla FFF-elnöknek és a szövetség vezetésének, amelyben aggodalmát fejezte ki a válogatott játékosok egészségének védelmével kapcsolatban, és kérte a nemzeti csapat orvosi stábjának eljárásainak megváltoztatását.

E csoport

Spanyolország 6–0-ra kiütötte Törökországot Konyában, ezzel már a sorozat elején hatalmas lépést tett a csoportelsőség felé.

Luis de la Fuente csapata parádés futballal rukkolt elő: Pedri már a 6. percben vezetést szerzett egy távoli lövéssel. Mikel Merino duplázott az első félidőben, majd a másodikban egy újabb bombagóllal mesterhármast ünnepelhetett. A mérkőzésen megsérült Nico Williams helyére beállt Ferran Torres is betalált. A kegyelemdöfést ismét Pedri adta meg, így két találattal zárta a meccset. A regnáló Európa-bajnok játékosai olykor szinte kispályás futballra emlékeztető kombinációkkal játszották át a török védelmet, látványos gólparádét bemutatva.