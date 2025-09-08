A spanyolok erődemonstrációt tartottak Törökországban
Vb-selejtezők: spanyol parádé, német döcögés, francia düh
A spanyol válogatott a triplázó Merino és a duplázó Pedri vezérletével történelmi verést mért a törökökre, Memphis Depay a legeredményesebb holland válogatott lett, átok sújtja a franciákat, a németek pedig lassan Nagelsmann távozását követelik. Messi nem tudja, ott lesz-e Amerikában. Vb-selejtezős körkép a legfontosabb eseményekről.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának A csoportjában Szlovákia 1–0-ra nyert Luxemburgban, Németország pedig 3–1-re megverte Észak-Írországot.
Kritikák oda-vissza
A németek sikere első ránézésre egyértelmű győzelemnek tűnt, a valóságban azonban ez egy kiszenvedett siker volt. Bár Julian Nagelsmann öt játékost is lecserélt a Szlovákia ellen elveszített mérkőzés kezdőcsapatából, nem érte el azt az áttörést, amit a szurkolók a játékban is szerettek volna látni. A csapat nem túl meggyőző teljesítménye, valamint a szurkolók reakciója ismét felvetette a szövetségi kapitány kérdését, miután a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón egy újságíró megkérdezte Nagelsmannt, nem fél-e, hogy kirúgják.
A félidőben hallatszó füttyszóval kapcsolatban Nagelsmann így nyilatkozott:
„Ez nem ingat meg. Általában meg kell érteni a szurkolókat, mert ők valami mást várnak. Egy jegy pénzbe kerül, és ők valami mást akarnak látni. Ezt meg tudom érteni”
– nyilatkozta a német edző. „Másrészt én is mondhatom: a félidei füttyszó nem visz messzire. Ha mindent együtt csinálunk, az általában sokkal jobban működik. De persze megértem, ha néha elégedetlenek. Néha ez történik” – kritizálta a szurkolókat a szövetségi kapitány.
D csoport
Ousmane Dembélé és Désiré Doué játékára sérülés miatt hetekig nem számíthat a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain. A francia klub honlapja szerint a Dembélé combhajlító izma sérült meg, ezért körülbelül hat hétig nem futballozhat. Désiré Doué vádlisérülés miatt előreláthatólag négy hétig nem játszhat.
Mindkét támadójátékos a francia válogatott pénteki mérkőzésén, az Ukrajna elleni idegenbeli világbajnoki selejtezőn (0–2) sérült meg. Douét a szünetben Dembélé váltotta, de a 81. percben ő is lesántikált a pályáról. A Paris Saint-Germain vezetősége már a selejtező előtt figyelmeztette a Francia Labdarúgó-szövetséget játékosai egészségi állapotával kapcsolatban. A klub kritikája tehát még azelőtt érkezett, hogy Ousmane Dembélé és Désiré Doué megsérült volna az említett mérkőzésen, és idő előtt el kellett hagyniuk a válogatott edzőtáborát. A L’Equipe értesülései szerint a PSG később levelet is küldött Philippe Dialla FFF-elnöknek és a szövetség vezetésének, amelyben aggodalmát fejezte ki a válogatott játékosok egészségének védelmével kapcsolatban, és kérte a nemzeti csapat orvosi stábjának eljárásainak megváltoztatását.
E csoport
Spanyolország 6–0-ra kiütötte Törökországot Konyában, ezzel már a sorozat elején hatalmas lépést tett a csoportelsőség felé.
Luis de la Fuente csapata parádés futballal rukkolt elő: Pedri már a 6. percben vezetést szerzett egy távoli lövéssel. Mikel Merino duplázott az első félidőben, majd a másodikban egy újabb bombagóllal mesterhármast ünnepelhetett. A mérkőzésen megsérült Nico Williams helyére beállt Ferran Torres is betalált. A kegyelemdöfést ismét Pedri adta meg, így két találattal zárta a meccset. A regnáló Európa-bajnok játékosai olykor szinte kispályás futballra emlékeztető kombinációkkal játszották át a török védelmet, látványos gólparádét bemutatva.
A török szempontból pocsékul alakuló konyai este egyik szenvedő alanyának, Ugurcan Cakir kapusnak is rettenetesen fájt a vereség, de igyekezett lecsillapítani a szurkolók haragját.
„Kikaptunk már 6–1-re Ausztriától is, aztán az Európa-bajnokságon megvertük őket. Valóban nagy csalódás a vereség, de a csapat fel fog állni belőle. Igyekszünk a lehető legjobban felkészülni a soron következő mérkőzésekre. A korai gólok megtörték a morálunkat, ám csak három pontot vesztettünk”
– jelentette ki a Galatasaray kapusa.
Cakiréval egybecseng a törökök szövetségi kapitányának, Vincenzo Montellának a véleménye is.
„Dühösek vagyunk. Én is mélységesen csalódtam. Volt néhány helyzetünk az elején, ezeket azonban nem tudtuk gólra váltani. Aztán az ellenfél kétszer eljutott a kapunk elé, és rögtön betalált. Amikor ez történik, akkor elvész a hit. Van még miben fejlődnünk. De ha elég okosak vagyunk, ebből is tanulhatunk”
– mondta az olasz szakember a meccs utáni sajtótájékoztatón.
F csoport
A magyarokkal azonos csoportban szereplő portugál labdarúgó-válogatott Cristiano Ronaldo duplájának is köszönhetően 5–0-ra nyert Örményország vendégeként a világbajnoki selejtezősorozat szombati játéknapján, az F jelű négyes első fordulójában.
A Nemzetek Ligája-címvédő Portugália már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést, miután Joao Félix, Ronaldo és Joao Cancelo is betalált.
Közvetlenül a fordulás után a 222. válogatottmérkőzésén pályára lépő Ronaldo növelte az előnyt, ezzel a 40 éves támadó a 140. gólját érte el a nemzeti csapatban. A végeredményt a csapatkapitány Ronaldóhoz hasonlóan duplázó Joao Félix állította be.
G csoport
A Chorzówban megrendezett Lengyelország–Finnország mérkőzés végeredménye könnyen sorsdöntő is lehet a továbbjutás szempontjából, hiszen a két csapatnak ez már a második egymás elleni meccse volt a csoportban. Az elsőt a finnek nyerték júniusban, 2–1-re – az a vereség Michal Probierz lengyel kapitány állásába is került, akit azóta Jan Urban váltott a kispadon –, de négy meccs után így is azonos pontszámmal várta a két csapat a vasárnapi mérkőzést.
Ez a meccs azonban teljesen másképp alakult, mint a finnországi, ugyanis az Aston Villában futballozó Matty Cash alsó sarkos lövésével a 27. percben megszerezték a vezetést a lengyelek, majd még a szünet előtt a ziccerben kiugró Robert Lewandowski váltotta gólra Piotr Zielinski felívelt passzát. A második félidőben Lewandowski kapusról kipattanó lövéséből szerezte meg a harmadik hazai gólt Jakub Kaminski, a finnek csak szépíteni tudtak a végén.
Hollandia a vártnál nehezebben győzött Kaunasban Litvánia vendégeként (2–3), bár a játék képe alapján többgólos is lehetett volna a siker. A meccs elsősorban arról marad emlékezetes, hogy ezen is betalált Memphis Depay, aki így 104 válogatottmeccsén már 52 gólnál jár, ezzel vezeti a holland válogatott örökranglistáját.
J csoport
Folytatták menetelésüket a belgák, akik négy meccs után tíz ponttal és már 17 szerzett góllal állnak. Három napja Liechtensteinben nyertek 6–0-ra, ezúttal pedig Brüsszelben verték meg Kazahsztánt szintén 6–0-ra.
Negyven perc elteltével ugyan még gól nélküli döntetlent mutatott az eredményjelző, de Kevin De Bruyne megrázta magát még a szünet előtt, előbb ő maga lőtte ki a felső sarkot, majd pedig kiosztott egy gólpasszt korábbi, manchesteri klubtársának, Jérémy Dokunak, aki a második félidőben duplázott, illetve ő is kiosztott egy gólpasszt. A hajrában pedig De Bruyne is megszerezte a második gólját és Thomas Meunier is betalált.
K csoport
Megőrizte százszázalékos mérlegét Anglia, miután 2–0-ra legyőzte a vendég Andorrát. Az angol válogatott 83 százalékban birtokolta a labdát az első félidőben, a szünetben mégis csak egy öngóllal vezetett. Fordulás után is maradt a hazaiak nyomasztó mezőnyfölénye, és a 67. percben Declan Rice növelte az előnyüket. Győzelmével Thomas Tuchel szövetségi kapitány együttese négy forduló után is százszázalékos, és még gólt sem kapott.
A szerb válogatott Dusan Vlahovics góljával 1–0-ra nyert Lettország vendégeként: a Juventus légiósa a 12. percben volt eredményes, s bár Dragan Sztojkovics szövetségi kapitány együttese húsz kapura lövéssel fejezte be a mérkőzést, az eredmény már nem változott. Szerbia három mérkőzés után is veretlen, megelőzte Albániát, és felzárkózott a csoport élén álló Anglia mögé a második helyre.
Dél-amerikai selejtezők
Argentína 3–0-ra legyőzte Venezuelát a dél-amerikai labdarúgó-világbajnoki selejtezősorozatban. Lionel Messi, aki utoljára lépett pályára hazája válogatottjában hazai környezetben világbajnoki selejtezőn, kétszer is eredményes volt.
„Sok érzelem kavarog most bennem, tudtam, hogy ez lesz az utolsó világbajnoki selejtezőm hazai közönség előtt. Sok mindent átéltem már ezen a pályán, jó és kevésbé jó dolgokat is, de a szurkolóink előtt mindig nagy öröm pályára lépni. Mindig is arról álmodtam, hogy itt, a szurkolóim előtt fejezzem be a pályafutásomat. Csak a jó dolgok maradtak meg bennem. Sok éven át élveztem a barcelonai szurkolók szeretetét, és az volt az álmom, hogy itt, a hazámban is megkapjam ezt”
– idézte a Marca a nyolcszoros aranylabdás Lionel Messit.
Arra a kérdésre, hogy pályára lép-e a 2026-os világbajnokságon, Messi kitérő választ adott: „A legutóbbi világbajnokságom után azt mondtam, a korom miatt logikus, hogy nem leszek ott a következő tornán. De továbbra is izgatott és lelkes vagyok, s napról napra haladok. Kilenc hónap gyorsan elrepül, de mégis sok idő...” Hozzátette, már nincsenek elvárásai saját magával szemben, a világbajnoki részvétele attól függ, hogy érzi majd magát a torna előtt.
„Még nem hoztam meg a döntést. Az idény végén jön az előszezon, aztán majd meglátjuk, hogy érzem magam” – fogalmazott.
Ami a többi selejtezős eredményt illeti: Uruguay, Paraguay és Kolumbia is kijutott a 2026-os vb-re a dél-amerikai selejtezősorozat csütörtökön rendezett 17. fordulójában. Korábban már Argentína, Ecuador és Brazília biztosította helyét a vb-n.
