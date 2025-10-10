A finn labdarúgó-válogatott a második félidőben fordított és 2–1-re nyert a vendég litván együttes ellen a világbajnoki selejtezősorozat csütörtöki játéknapján
Vb-selejtezők – Otthon fordítottak a finnek
A finnek hat forduló alatt a harmadik győzelmüket aratták, tíz pontjukkal pillanatnyilag a harmadik helyen állnak a G csoportban. A litvánok továbbra is nyeretlenek, három döntetlen mellett harmadik vereségüket szenvedték el.
A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő jövő évi világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.
