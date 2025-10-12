Sport

Vb-selejtezők – Lemondott a szerb válogatott szövetségi kapitánya

Dragan Stojkovic
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

Dragan Stojkovic lemondott a szerb labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról.

A 2021-ben kinevezett edző szombat este azért mondott le, mert csapata hazai pályán 1–0-ra kikapott Albániától a világbajnoki selejtezősorozatban, így két győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel csoportja harmadik helyén áll, Anglia és Albánia mögött.

„Ennek a vereségnek nem lett volna szabad megtörténnie, de vállalom a felelősséget érte. Azért vagyok itt, hogy szembenézzek a következményekkel. Nagyon rossz ez az eredmény, nem erre számítottam” – nyilatkozta a meccs utáni sajtótájékoztatón.

Hozzátette, benyújtotta lemondását a szerb szövetség elnökének és főtitkárának, majd kijelentette, hogy kedden Andorrában már nem ő irányítja a nemzeti csapatot.

A 60 éves Stojkovic vezetésével a szerbek kijutottak az előző, katari világbajnokságra. A korábban Japánban és Kínában is dolgozó edző mérlege 26 győzelem, 14 döntetlen és 15 vereség volt a nemzeti csapat élén.

Vb-selejtezők
Szerbia
Dragan Stojkovic
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?