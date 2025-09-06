Sport

Vb-selejtezők – Kétgólos francia és magabiztos olasz győzelem

A világbajnoki ezüstérmes francia labdarúgó-válogatott 2–0-ra nyert idegenben Ukrajna ellen a vb-selejtezők pénteki játéknapján, az olaszok pedig 5–0-s sikert arattak az észtek ellen Gennaro Gattuso szövetségi kapitány első mérkőzésén.

Michael Olise már a 10. percben vezetést szerzett a lengyelországi Wroclawban rendezett mérkőzésen az ukránok ellen, és a folytatásban is a francia válogatott támadott veszélyesebben, de a szűkös előny a hajráig megmaradt. Aztán a 82. percben Kylian Mbappé eldöntötte a mérkőzést, így az idei Nemzetek Ligája-bronzérmes Franciaország győzelemmel kezdte meg szereplését a selejtezősorozatban.

A júniusban kinevezett Gennaro Gattuso első mérkőzésén irányította szövetségi kapitányként az olasz válogatottat, amely nyomasztó mezőnyfölényben futballozott ugyan Bergamóban, de az első félidőben a tizenhét kapura lövés ellenére nem szerzett gólt. Fordulás után az olaszok próbálkozásai már eredményre vezettek, és az 58. percben Moise Kean fejesével előnybe kerültek, majd a 69. percben Mateo Retegui, két perccel később pedig Giacomo Raspadori is betalált, sőt, a 89. percben Retegui duplázott. A végeredményt Alessandro Bastoni állította be a 92. percben, de győzelme ellenére a négyszeres világbajnok a csoportjában egyelőre maradt a harmadik helyen.

Vb-selejtezők
