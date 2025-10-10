A kazah válogatott hazai pályán 4–0-ra legyőzte a liechtensteini csapatot a labdarúgó világbajnoki selejtező-sorozat pénteki játéknapján.
Vb-selejtezők – Kazah siker Liechtenstein ellen
A kazahok így hat ponttal állnak a J csoport utolsó előtti helyén, mindkét győzelmüket a mostani rivális felett aratták.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.