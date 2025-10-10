Vb-selejtezők – Kazah siker Liechtenstein ellen

„Ha az ember reflektor elé áll, messze mindenki láthatja: ez fizika; ha valaki láthatóvá válik, azt is vállalnia kell, hogy ettől a ponttól kezdve figyelik, beszélnek róla. A felvidéki politikus mentalitása persze nem szereti a kritikát, úgy általában a szabad sajtó hozzáállását sem, jobb szeretik a szervilis sajtómunkást, aki csak aládolgozik az »öltönyösöknek«. Ez a mentalitás nem volt mindig jellemző, de a NER árnyékában szinte természetes felvett attitűddé vált” – Márton Á. Elemér véleménycikke.