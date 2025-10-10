Sport

Vb-selejtezők – Fölényes dán siker Zalaegerszegen

A dán labdarúgó-válogatott fölényes, 6–0-s győzelmet aratott a pályaválasztó fehérorosz csapat felett Zalaegerszegen a világbajnoki selejtezősorozat csütörtöki játéknapján.

A ZTE Arénában játszott mérkőzésen a vendégeknél Rasmus Höjlund és Anders Dreyer is duplázott, előbbi a találatai mellett egy gólpasszt is adott.

Az osztrákok Bécsben rendeztek gólfesztivált, „áldozatuk” San Marino volt, amely súlyos, 10–0-s vereségbe szaladt bele. A hazaiaknál Marko Arnautovic négyszer talált a kapuba, Stefan Posch duplázott, egy gólnál pedig előkészítőként jeleskedett. Ausztria ezzel története legnagyobb különbségű sikerét aratta, ráadásul először volt tízszer eredményes egy mérkőzésen.

A hollandok Máltán arattak magabiztos, 4–0-s sikert, míg a Feröer-szigetek ugyancsak 4–0-ra verte a vendég Montenegrót.

Prágában nem bírt egymással a házigazda cseh és a horvát válogatott, míg Glasgow-ban a skótok 3–1-re győztek Görögország ellen, amellyel nagy lépést tettek a C csoport második, pótselejtezőt érő helyezésének megszerzése felé.

A 12 csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő jövő évi világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.

