Vb-selejtezők – Algéria 2014 után ismét kijutott

Az észak-afrikai ország ennek köszönhetően a selejtezősorozat utolsó fordulójának eredményeitől függetlenül az élen zárja az afrikai kvalifikáció G csoportját és története során ötödször, 2014 után újra lesz ott a vb-n.

Afrikából korábban Tunézia, a legutóbbi vb-n elődöntős Marokkó, illetve egy nappal ezelőtt Egyiptom biztosította a helyét az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő 48 csapatos vb-re.

A 2026-os vb-t június 11-től július 19-ig rendezik meg.