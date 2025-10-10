Sport

Vb-selejtezők – Algéria 2014 után ismét kijutott

Vb-selejtezők – Algéria 2014 után ismét kijutott
MTI

Algéria biztosította helyét a jövő évi labdarúgó-világbajnokságon azzal, hogy csütörtökön 3–0-ra győzött a nyeretlen Szomália vendégeként.

Az észak-afrikai ország ennek köszönhetően a selejtezősorozat utolsó fordulójának eredményeitől függetlenül az élen zárja az afrikai kvalifikáció G csoportját és története során ötödször, 2014 után újra lesz ott a vb-n.

Afrikából korábban Tunézia, a legutóbbi vb-n elődöntős Marokkó, illetve egy nappal ezelőtt Egyiptom biztosította a helyét az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő 48 csapatos vb-re.

A 2026-os vb-t június 11-től július 19-ig rendezik meg.

Vb-selejtezők
Szomália
Algéria
