Vb-selejtezők: A szlovákok egy félidőnyi szenvedés után behúzták a kötelezőt

Jött, látott, győzött

A folytatásra jóval élénkebben jött vissza az öltözőből a szlovák csapat. Ďuriš még eltotojázta a lövőhelyzetét, Duda a kapufát találta el az ajándékba kapott ziccerben, az 55. percben azonban Obert már betalált: jól érkezett Duda lapos szögletére, és tizenegyről bebelsőzte a labdát a kapuba, amely kis szerencsével jutott túl a luxemburgi kapus lábain – 1:0.

A támadásbefejezések ellenére addig sem volt mondhatni, hogy a hazaiak a kapujukhoz szögezték volna a hercegségbelieket; a gól után pedig úgy húzódtak vissza Škriniarék, mintha egy topcsapat ellen kellene védeni az eredményt.

A nyomás alól a 73. percben szabadultak fel, amikor a frissen beállt Schranz élesebb szögben jól megrúgta kapásból a jobb oldalra eljutó beadást, a labda pedig Morris kapusról a hálóba vágódott – 2:0. Schranz a lövésbe bele is sérült/húzódott, így rögtön le is kellett cserélni. A Slavia Praha játékosa így 4 perc és 1 gól után hagyta el a pályát.

Az utolsó percekben már nem történt említésre méltó esemény, a szlovákok a 2:0-lal negyedik selejtezőjükön a harmadik győzelmüket aratták.

Az A csoport másik meccsén a németek ha szűken is, de hozták a kötelezőt Észak-Írországban (0:1). Így ők vezetik a négyest, a szintén 9 pontos Szlovákia előtt, az északírek 6-tal állnak a harmadik helyen. A kvalifikáció novemberi zárása során Bénesék előbb Kassán fogadják a szigetországiakat, majd Németországban játsszák le az utolsó vb-selejtezőjüket.

A csoportból a győztes kijut a vb-re, a második helyett ezt pótselejtezőn vívhatja ki.