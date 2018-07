Vb-2018 – Kilenc győztes gól a 90. perc után

Moszkva | Belgium Japánnak lőtt 94. perces gólja már a kilencedik olyan győztes találat volt a labdarúgó-vébén, amely a 90. perc után született.

A 2014-es brazíliai tornán összesen nyolc ilyen gól volt, s ebben már benne voltak azok a találatok is, amelyek a hosszabbításban estek. Korábban egyetlen vb-n sem született ilyen sok késői győztes gól, mint a most, hárman is a 95. percben találtak be.