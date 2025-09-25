Vargától és Keitától tart a Plzeň a Fradi ellen

A két csapat hét hónapja, ugyancsak az EL-ben már találkozott egymással. Akkor a nyolcaddöntőbe jutásért kiírt párharc első meccse 1:0-ás hazai győzelemmel végződött a Groupama Arénában. Más kérdés, hogy a pilseni visszavágón teljesen összeomlottak a zöld-fehérek, 11 perc alatt kaptak három gólt, így egy félidő eldőlt a továbbjutás kérdése.

„Februárban játszottunk velük, de most más meccset várunk. Akkor oda-visszavágót rendeztek, most pedig csak ez az egy találkozónk lesz. Ráadásul elég sok ferencvárosi játékos kicserélődött az azóta eltelt időszakban. Szeretnénk ponto(ka)t szerezni”

– nyilatkozta Jan Trousil, Miroslav Koubek vezetőedző asszisztense, név szerint emlegetve Varga Barnabást, Naby Keitát és a „magas védőket” mint a Fradi legjobbjait.