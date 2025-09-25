Ezt az edzést még szép időben abszolválhatták a fradisták (Fotó: Ferencvárosi Torna Club)
Vargától és Keitától tart a Plzeň a Fradi ellen
Saját közönsége előtt kezdi meg szereplését csütörtökön (21.00) a Ferencváros labdarúgócsapata az Európa-liga 2025/2026-os kiírásának főtábláján, régi ismerőse, a Plzeň ellen.
A két csapat hét hónapja, ugyancsak az EL-ben már találkozott egymással. Akkor a nyolcaddöntőbe jutásért kiírt párharc első meccse 1:0-ás hazai győzelemmel végződött a Groupama Arénában. Más kérdés, hogy a pilseni visszavágón teljesen összeomlottak a zöld-fehérek, 11 perc alatt kaptak három gólt, így egy félidő eldőlt a továbbjutás kérdése.
„Februárban játszottunk velük, de most más meccset várunk. Akkor oda-visszavágót rendeztek, most pedig csak ez az egy találkozónk lesz. Ráadásul elég sok ferencvárosi játékos kicserélődött az azóta eltelt időszakban. Szeretnénk ponto(ka)t szerezni”
– nyilatkozta Jan Trousil, Miroslav Koubek vezetőedző asszisztense, név szerint emlegetve Varga Barnabást, Naby Keitát és a „magas védőket” mint a Fradi legjobbjait.
Hullámzó formában
A Plzeň a cseh liga másodikjaként szintén a BL-selejtezőben kezdett, a Servette legyőzése után azonban a Rangers már búcsúztatta őket, így az EL-be kerültek.
S ha már a csehekkel kezdtük: a Viktoria jelenleg negyedik a Chance Ligában, legutóbb 2:1-es vereséget szenvedett a Sparta elleni rangadón Prágában.
A Ferencváros sem a legjobb előjelekkel készült a mai kupameccsre, a DVTK ellen kétgólos hátrányból mentett pontot a csapat Gruber két góljával, ráadásul hazai pályán így már zsinórban három meccse nyeretlen, utoljára bő egy hónapja a Razgradot verte EL-selejtezőn a Groupama Arénában.
Keane és Dibusz
Robbie Keane vezetőedző szerint elsősorban az egy az egy elleni párharcok megnyerése lesz a siker kulcsa az EL-ben. A 45 éves ír szakember a sajtótájékoztatón azt mondta, bizonyos szempontból jobb a helyzetük, mint volt februárban.
„Összességében most erősebb a keretünk. Ellenfelünk fizikális szempontból rendkívül felkészült, a játékosaik kiválóan érkeznek a lecsorgó labdákra
– nyilatkozta Keane. –
Olyan edzőnek tartom magam, akinek a csapata játszani szereti a futballt, ehhez pedig az is kell, hogy mi irányítsuk a játékot. Ez lesz a célunk, de ebben a tekintetben kulcsfontosságú a párharcok megnyerése a pálya középső részén.”
A kapus Dibusz Dénes leszögezte, hat év európai kupatapasztalattal a hátuk mögött nyugodtabban tudnak készülni egy EL-főtáblás szereplésre:
„Nálunk talán nagyobb változások történtek februárhoz képest, hiszen akkor a vezetőedzőnk csak néhány hete volt velünk, és szinte minden csapatrész átalakult azóta, amelynek eredményeként más játékot tudunk játszani. A februári tapasztalatainkat most fel kell használnunk annak érdekében, hogy a győzelemért léphessünk pályára.”
A folytatásról
A magyar bajnoki címvédő a következő héten a belga Genk, majd október 23-án Salzburg vendége lesz, november elején a bolgár Ludogorecet fogadja. Később a Fenerbahcéval és a Nottinghammel idegenben, a Glasgow Rangersszel és a Panathinaikosszal otthon találkozik. A főtáblás küzdelmek első nyolc helyezettje jut egyenes ágon a legjobb 16 közé, a 9–24. helyezettek pedig rájátszásban küzdenek meg egymással ezért. A tavalyi kiírásban utóbbihoz minimálisan 10 pont kellett.
A Ferencváros–Plzeň mérkőzés játékvezetője a holland Sander van der Eijk lesz, a találkozóról helyszíni tudósítással jelentkezünk az Új Szó felületein.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.