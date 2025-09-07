A címvédő Arina Szabalenka nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság női versenyét, mivel a szombati döntőben két játszmában legyőzte a hazai kedvenc Amanda Anisimovát.
US Open – Ismét Szabalenka a bajnok
A szombatig háromszoros Grand Slam-győztes, világelső Szabalenka - aki az elődöntőben, a tavalyi finálé "visszavágóján" a negyedik helyen kiemelt amerikai Jessica Pegulát verte - az idén három trófeával büszkélkedhetett, mivel Brisbane-ben, Miamiban és Madridban nem talált legyőzőre. A fehérorosz favorit egymást követő harmadik évben játszhatott döntőt a USTA Billie Jean King National Tennis Centerben, miután 2023-ban kikapott a hazai kedvenc Coco Gaufftól. A minszki születésű, Floridában élő Szabalenka tavaly október óta vezeti a WTA-rangsort, és már biztos volt, hogy hétfőtől is az ő nevével kezdődik a világranglista.
A 24 éves Anisimova a négy között a US Open nagy visszatérőjének kikiáltott, négyszeres GS-bajnok Oszaka Naomit verte meg csaknem háromórás csatában, és második Grand Slam-fináléjára készülhetett. Az elsőt júliusban vívta Wimbledonban, és nem lehettek róla kellemes emlékei, mivel 6:0, 6:0-ra kiütötte ót a lengyel Iga Swiatek.
Ami a jelenlegi női mezőny két legnagyobb ütőerejű játékosának egymás elleni mérlegét illeti, eddig kilencszer találkoztak, és némileg meglepő módon az orosz származású Anisimova vezetett 6-3-ra. Legutóbb a wimbledoni elődöntőben csaptak össze, s akkor a floridai teniszező nyert három szettben.
A tizedik csata első játszmájában a 27 éves címvédő és riválisa is sok hibával játszott. A két teniszező közül különösen Anisimova kockáztatott sokat, aminek számos nyerőütés mellett rengeteg ki nem kényszerített hiba lett az eredménye, s az, hogy hiába vette el kétszer Szabalenka szerváját, a sajátját háromszor veszítette el és - 39 perc alatt - a szettet is elbukta.
A másodikban a fehérorosz játékos jól kezdett, gyorsan ellépett 3:1-re, majd amikor elveszítette adogatását, azonnal visszabrékelt. Ezek után úgy tűnt, Szabalenka könnyedén megnyeri a meccset, de 5:4-nél elbizonytalanodott, 30-30-nél lecsapást rontott és nem tudta kiszerválni a mérkőzést. A folytatásban Anisimova feljavult és végül rövidítés következett, melyben Arina Szabalenka kiemelkedően játszott és 1 óra 36 perc után lezárta a mérkőzést.
Szabalenka pályafutása 21. serlege mellé négymillió dollárt kapott.
Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)-Amanda Anisimova (amerikai, 8.) 6:3, 7:6 (7-3)
2015: Pennetta (olasz)-Vinci (olasz) 7:6 (7-4), 6:2
2016: Kerber (német)-Ka. Pliskova (cseh) 6:3, 4:6, 6:4
2017: Stephens (amerikai)-Keys (amerikai) 6:3, 6:0
2018: Oszaka (japán)-S. Williams 6:2, 6:4
2019: Andreescu (kanadai)-S. Williams 6:3, 7:5
2020: Oszaka-Azarenka (fehérorosz) 1:6, 6:3, 6:3
2021: Raducanu (brit)-Fernandez (kanadai) 6:4, 6:3
2022: Swiatek (lengyel)-Dzsabőr (tunéziai) 6:2, 7:6 (7-5)
2023: Gauff (amerikai)-Szabalenka (fehérorosz) 2:6, 6:3, 6:2
2024: Szabalenka-Pegula (amerikai) 7:5, 7:5
2025: Szabalenka-Anisimova (amerikai) 6:3, 7:6 (7-3)
