Sport

US Open – Ismét Szabalenka a bajnok

szabalenka
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A címvédő Arina Szabalenka nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság női versenyét, mivel a szombati döntőben két játszmában legyőzte a hazai kedvenc Amanda Anisimovát.

A szombatig háromszoros Grand Slam-győztes, világelső Szabalenka - aki az elődöntőben, a tavalyi finálé "visszavágóján" a negyedik helyen kiemelt amerikai Jessica Pegulát verte - az idén három trófeával büszkélkedhetett, mivel Brisbane-ben, Miamiban és Madridban nem talált legyőzőre. A fehérorosz favorit egymást követő harmadik évben játszhatott döntőt a USTA Billie Jean King National Tennis Centerben, miután 2023-ban kikapott a hazai kedvenc Coco Gaufftól. A minszki születésű, Floridában élő Szabalenka tavaly október óta vezeti a WTA-rangsort, és már biztos volt, hogy hétfőtől is az ő nevével kezdődik a világranglista.

A 24 éves Anisimova a négy között a US Open nagy visszatérőjének kikiáltott, négyszeres GS-bajnok Oszaka Naomit verte meg csaknem háromórás csatában, és második Grand Slam-fináléjára készülhetett. Az elsőt júliusban vívta Wimbledonban, és nem lehettek róla kellemes emlékei, mivel 6:0, 6:0-ra kiütötte ót a lengyel Iga Swiatek.

Ami a jelenlegi női mezőny két legnagyobb ütőerejű játékosának egymás elleni mérlegét illeti, eddig kilencszer találkoztak, és némileg meglepő módon az orosz származású Anisimova vezetett 6-3-ra. Legutóbb a wimbledoni elődöntőben csaptak össze, s akkor a floridai teniszező nyert három szettben.

A tizedik csata első játszmájában a 27 éves címvédő és riválisa is sok hibával játszott. A két teniszező közül különösen Anisimova kockáztatott sokat, aminek számos nyerőütés mellett rengeteg ki nem kényszerített hiba lett az eredménye, s az, hogy hiába vette el kétszer Szabalenka szerváját, a sajátját háromszor veszítette el és - 39 perc alatt - a szettet is elbukta.

A másodikban a fehérorosz játékos jól kezdett, gyorsan ellépett 3:1-re, majd amikor elveszítette adogatását, azonnal visszabrékelt. Ezek után úgy tűnt, Szabalenka könnyedén megnyeri a meccset, de 5:4-nél elbizonytalanodott, 30-30-nél lecsapást rontott és nem tudta kiszerválni a mérkőzést. A folytatásban Anisimova feljavult és végül rövidítés következett, melyben Arina Szabalenka kiemelkedően játszott és 1 óra 36 perc után lezárta a mérkőzést.

Szabalenka pályafutása 21. serlege mellé négymillió dollárt kapott.

Eredmény, női egyes, döntő:

Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)-Amanda Anisimova (amerikai, 8.) 6:3, 7:6 (7-3)

Az elmúlt tíz év döntői:

2015: Pennetta (olasz)-Vinci (olasz) 7:6 (7-4), 6:2

2016: Kerber (német)-Ka. Pliskova (cseh) 6:3, 4:6, 6:4

2017: Stephens (amerikai)-Keys (amerikai) 6:3, 6:0

2018: Oszaka (japán)-S. Williams 6:2, 6:4

2019: Andreescu (kanadai)-S. Williams 6:3, 7:5

2020: Oszaka-Azarenka (fehérorosz) 1:6, 6:3, 6:3

2021: Raducanu (brit)-Fernandez (kanadai) 6:4, 6:3

2022: Swiatek (lengyel)-Dzsabőr (tunéziai) 6:2, 7:6 (7-5)

2023: Gauff (amerikai)-Szabalenka (fehérorosz) 2:6, 6:3, 6:2

2024: Szabalenka-Pegula (amerikai) 7:5, 7:5

2025: Szabalenka-Anisimova (amerikai) 6:3, 7:6 (7-3)

US Open
Arina Szabalenka
tenisz
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?