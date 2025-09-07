US Open – Ismét Szabalenka a bajnok

A szombatig háromszoros Grand Slam-győztes, világelső Szabalenka - aki az elődöntőben, a tavalyi finálé "visszavágóján" a negyedik helyen kiemelt amerikai Jessica Pegulát verte - az idén három trófeával büszkélkedhetett, mivel Brisbane-ben, Miamiban és Madridban nem talált legyőzőre. A fehérorosz favorit egymást követő harmadik évben játszhatott döntőt a USTA Billie Jean King National Tennis Centerben, miután 2023-ban kikapott a hazai kedvenc Coco Gaufftól. A minszki születésű, Floridában élő Szabalenka tavaly október óta vezeti a WTA-rangsort, és már biztos volt, hogy hétfőtől is az ő nevével kezdődik a világranglista.

A 24 éves Anisimova a négy között a US Open nagy visszatérőjének kikiáltott, négyszeres GS-bajnok Oszaka Naomit verte meg csaknem háromórás csatában, és második Grand Slam-fináléjára készülhetett. Az elsőt júliusban vívta Wimbledonban, és nem lehettek róla kellemes emlékei, mivel 6:0, 6:0-ra kiütötte ót a lengyel Iga Swiatek.

Ami a jelenlegi női mezőny két legnagyobb ütőerejű játékosának egymás elleni mérlegét illeti, eddig kilencszer találkoztak, és némileg meglepő módon az orosz származású Anisimova vezetett 6-3-ra. Legutóbb a wimbledoni elődöntőben csaptak össze, s akkor a floridai teniszező nyert három szettben.

A tizedik csata első játszmájában a 27 éves címvédő és riválisa is sok hibával játszott. A két teniszező közül különösen Anisimova kockáztatott sokat, aminek számos nyerőütés mellett rengeteg ki nem kényszerített hiba lett az eredménye, s az, hogy hiába vette el kétszer Szabalenka szerváját, a sajátját háromszor veszítette el és - 39 perc alatt - a szettet is elbukta.

A másodikban a fehérorosz játékos jól kezdett, gyorsan ellépett 3:1-re, majd amikor elveszítette adogatását, azonnal visszabrékelt. Ezek után úgy tűnt, Szabalenka könnyedén megnyeri a meccset, de 5:4-nél elbizonytalanodott, 30-30-nél lecsapást rontott és nem tudta kiszerválni a mérkőzést. A folytatásban Anisimova feljavult és végül rövidítés következett, melyben Arina Szabalenka kiemelkedően játszott és 1 óra 36 perc után lezárta a mérkőzést.

Szabalenka pályafutása 21. serlege mellé négymillió dollárt kapott.