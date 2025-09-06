Sport

US Open – Djokovic nem adja fel a 25. Grand Slam-trófeája megszerzését

Novak Djokovic
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes Novak Djokovic a US Open elődöntőjében elszenvedett veresége után sem adja fel a küzdelmet, és szeretné megszerezni rekordot jelentő 25. nagy trófeáját is.

A szerbek klasszisa erről a spanyol Carlos Alcaraz elleni, New York-i összecsapása után beszélt: a spanyolok korábbi világelsője három játszmában kerekedett Djokovic fölé.

„Nem adom fel a Grand Slameket, továbbra is harcolni fogok és meg fogok próbálni döntőbe jutni” – mondta Djokovic, aki idén mind a négy nagy tornán az elődöntőig menetelt.

A szerb játékos ugyanakkor elismerte, hogy „ez nagyon nehéz lesz”, mert a 24 éves olasz Jannik Sinner és a 22 éves Alcaraz nehezen megugorható akadályt jelentenek, főleg három nyert szettig tartó mérkőzéseken, egy Grand Slam-torna második hetében.

„Kifogytam az energiából a második szett után. Addig megvolt a megfelelő erőm, két szetten át tartottam Carlosszal a ritmust, de ennyi volt. Összességében azonban elégedett vagyok a játékommal” – jelentette ki Djokovic.

Grand Slam
Novak Djokovic
