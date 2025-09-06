A 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes Novak Djokovic a US Open elődöntőjében elszenvedett veresége után sem adja fel a küzdelmet, és szeretné megszerezni rekordot jelentő 25. nagy trófeáját is.
US Open – Djokovic nem adja fel a 25. Grand Slam-trófeája megszerzését
A szerbek klasszisa erről a spanyol Carlos Alcaraz elleni, New York-i összecsapása után beszélt: a spanyolok korábbi világelsője három játszmában kerekedett Djokovic fölé.
„Nem adom fel a Grand Slameket, továbbra is harcolni fogok és meg fogok próbálni döntőbe jutni” – mondta Djokovic, aki idén mind a négy nagy tornán az elődöntőig menetelt.
A szerb játékos ugyanakkor elismerte, hogy „ez nagyon nehéz lesz”, mert a 24 éves olasz Jannik Sinner és a 22 éves Alcaraz nehezen megugorható akadályt jelentenek, főleg három nyert szettig tartó mérkőzéseken, egy Grand Slam-torna második hetében.
„Kifogytam az energiából a második szett után. Addig megvolt a megfelelő erőm, két szetten át tartottam Carlosszal a ritmust, de ennyi volt. Összességében azonban elégedett vagyok a játékommal” – jelentette ki Djokovic.
