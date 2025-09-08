US Open – Alcaraz hatszoros Grand Slam-bajnok és ismét világelső

A címvédő és világelső Sinner sorozatban ötödik, összességében pedig hatodik GS-fináléjára készülhetett, az eddigi öt döntőjéből négyszer győzött. Az ötszörös GS-bajnok, New Yorkban 2022-ben győztes Alcaraz hetedszer játszhatott GS-trófeáért.

A két világsztár egy naptári éven belül, egymás után harmadszor – ráadásul három különböző borításon – vívhatott egymás ellen Grand Slam-döntőt, ilyenre az open era, azaz a profik 1968-as beengedése óta nem volt példa. Sinner ráadásul idén mind a négy fináléba bejutott, erre az újkori tenisztörténelemben csak Rod Laver, Roger Federer és Djokovic volt képes.

A US Open sorozatban a nyolcadik olyan Grand Slam volt, amelyet Alcaraz vagy Sinner nyer meg, ilyen páros szériát legutóbb Federer és Nadal produkált még 2006/07-ben. Idén a Roland Garroson – három meccslabdáról fordítva – Alcaraz, Wimbledonban Sinner került ki győztesen a fináléból, vasárnapi csatájuk győztese pedig a trófea megszerzése mellett világelső is lesz.

A déltiroli kiválóság lehetett az első férfi Federer 2004 és 2008 közötti diadalmenete óta, aki megvédi címét a világ legnagyobb teniszarénájaként ismert Arthur Ashe Stadionban. Murciai ellenlábasa mellett szólt ugyanakkor, hogy az áprilisi, monte-carlói torna óta mind a nyolc versenyén eljutott a döntőig.

Kettejük párharcában 9–5-re Alcaraz vezetett, legutóbbi csatájuk azonban kurtára-furcsára sikeredett, mivel Sinner betegség miatt 0:5-nél feladta a cincinnati döntőt. A utóbbi tíz GS-ből kilencet ők nyertek meg, és egyben „gondoskodtak” is arról, hogy a 24-szeres GS-bajnok Novak Djokovic egymás után második idényében maradjon nagy trófea nélkül.

A New York-i csata Alcaraz-brékkel indult, és a 22 éves spanyol a folytatásban is ellenállhatatlanul játszott, egyetlen bréklabdát sem engedélyezett riválisának, sőt, 4:2-nél ismét elvette Sinner adogatását, és 38 perc elteltével szettelőnyben volt. A folytatásban jött a fordulat, Alcaraz ugyanis elkezdett hibázni, miközben 24 esztendős ellenfele egyre stabilabban ütött, alig rontott, és egy nagyon magas színvonalú játszmával kiegyenlített. Ezután viszont váratlanul a világelső került hullámvölgybe, feltűnően sokat bizonytalankodott, a spanyol pedig ráérzett a lehetőségre, 5:0-ra ellépett, és kisvártatva már csak egy szettre volt a diadaltól. A negyedik felvonás – és a finálé – 2:2-nél dőlt el, amikor Alcaraz brékelt, és innentől már végigvitte előnyét, és 2 óra 42 perc után második US Open-diadalát ünnepelhette.

Alcaraz pályfutása 22. trófeája és hatodik Grand Slam-serlege mellé ötmillió dollárt kapott, emellett hétfőtől ismét az ő nevével kezdődik az ATP-ranglista.