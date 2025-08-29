Urblík Norbert: Volt bennem izgalom

Bár az eredmény nem alakult jól, de ilyen visszatérésre számított?

Igen, hosszú sérülések után vagyok és végre megkaptam a lehetőséget. Nagyon nehéz volt ez a két év. Most egészséges vagyok, és próbálom visszaszerezni az erőmet. Ez úgy-ahogy már sikerült is, de még meccshiányom van. Dolgozok tovább és remélem, egyre többször bizonyíthatok majd.

Nem sok ideje volt a csere előtt, de mit mondott önnek Borbély Balázs?

Egész nap komolyan készültem, mert én voltam csak egyedüli védőként a padon. Ketten is kiestek, szóval benne volt, hogy lesz lehetőségem. A félidőben már éreztem, hogy be fogok állni. Izgalom volt bennem, amíg pályára nem léptem. A mester annyit mondott, játsszak egyszerűen, keményen, és ne féljek.

Az első megoldása jól sikerült, amikor beállt. Ez segített leküzdeni az izgalmat?

Igen, nagyon fontos volt az első labdaérintés. Lipták Zoli (a győriek segédedzője – szerk.) mondta, hogy az első legyen pontos, és utána minden rendben lesz. Hála Istennek sikerült is, volt egy párharcom, azt megnyertem. Onnantól kezdve az izgalom eltűnt, és felszabadultan tudtam játszani. A hangulat elképesztő volt.