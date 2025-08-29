Urblík Norbert jól szállt be a mérkőzésbe
Urblík Norbert: Volt bennem izgalom
A Rapid Wien–ETO FC Győr Konferencialiga-playoff után Urblík Norberttel készítettünk villáminterjút, de Vitális Milán és Bolla Bendegúz is értékelt.
Bár az eredmény nem alakult jól, de ilyen visszatérésre számított?
Igen, hosszú sérülések után vagyok és végre megkaptam a lehetőséget. Nagyon nehéz volt ez a két év. Most egészséges vagyok, és próbálom visszaszerezni az erőmet. Ez úgy-ahogy már sikerült is, de még meccshiányom van. Dolgozok tovább és remélem, egyre többször bizonyíthatok majd.
Nem sok ideje volt a csere előtt, de mit mondott önnek Borbély Balázs?
Egész nap komolyan készültem, mert én voltam csak egyedüli védőként a padon. Ketten is kiestek, szóval benne volt, hogy lesz lehetőségem. A félidőben már éreztem, hogy be fogok állni. Izgalom volt bennem, amíg pályára nem léptem. A mester annyit mondott, játsszak egyszerűen, keményen, és ne féljek.
Az első megoldása jól sikerült, amikor beállt. Ez segített leküzdeni az izgalmat?
Igen, nagyon fontos volt az első labdaérintés. Lipták Zoli (a győriek segédedzője – szerk.) mondta, hogy az első legyen pontos, és utána minden rendben lesz. Hála Istennek sikerült is, volt egy párharcom, azt megnyertem. Onnantól kezdve az izgalom eltűnt, és felszabadultan tudtam játszani. A hangulat elképesztő volt.
Mi volt az a kicsi, ami hiányzott a hosszabbítás kiharcolásához?
A rutin, ami nekünk még nincs meg. De úgy gondolom, hogy ez után a sorozat után mi is szereztünk kellő tapasztalatot. Remélem, ezzel az új szezonban is olyan helyen tudtunk végezni, hogy a Konferencialigában vagy az Európa-ligában szerepelhetünk majd.
Ipolyságon sokan felfigyeltek a cserekor. A család is biztosan izgatottan nézte a mérkőzést.
A családom is nagyon várta már, hogy újra a pályán lássanak. Ők is velem szenvedtek az elmúlt időszakban, de biztos vagyok benne, hogy most már ők is örülnek, hogy újra játszani tudtam. Már biztosan hívtak is…
Bolla szerint a közönség is segített
Bolla Bendegúz szerint nehéz párharcon vannak túl, és számítottak is rá, hogy az ETO előnyben nem fogja könnyen adni magát. „Nagy lökést adott, hogy az elején rögtön gólt szereztünk. Örülök neki, hogy a második félidőben még egyet hozzá tudtunk tenni, és ez eldöntötte a továbbjutást – kezdte az értékelést a Rapid és a magyar válogatott jobbhátvédje, aki szerint ilyen légkörben egyértelmű, hogy mindent kiadnak magukból és szinte »megdöglenek« a pályán. – Azt beszéltük a srácokkal a meccs előtt, hogy nem nyomásként kell felfognunk azt, hogy újra bekerülhetünk a Konferencialiga főtáblájára. Ez egy lehetőség volt, hogy ki tudjuk harcolni a célunkat” – mondta a 25 éves játékos, aki csapatával az előző szezonban a negyeddöntőben búcsúzott a sorozattól.
Vitális Milán szerint érezhető volt, hogy a bécsiek meccsben tudtak maradni, és ha rajta múlt volna, akkor ők sem pihentek volna a hétvégén.
„Ez nem kifogás, nekünk is fel kellett volna pörögnünk már az első félidőben. Nem látszott, hogy mi rápihentünk a visszavágóra, főleg az első félidei intenzitásban nem. Ha berúgunk abból a pár helyzetből valamit, lett volna esélyünk, de az is hatalmas dolog, hogy idáig eljutottunk.
Büszkék lehetünk magunkra, de nyilván bennem van most a csalódottság is.
Az eredményesebb és a jobb csapat nyert, gratulálok nekik. Nekünk marad a bajnokság és a Magyar Kupa” – foglalta össze érzéseit a DAC-ban is megfordult középpályás, aki szerint már Stockholmban is hasonló légkört tapasztaltak, de talán az eddigi leghangulatosabb mérkőzését játszotta. Vitális kiemelte, hatalmas dolog, hogy Győrből is ennyien elutaztak a mérkőzésre, és köszönetét fejezte ki a szurkolóknak.
