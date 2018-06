Újra szól a régi nóta: Rossi válthatja Leekenst

Ahogy az elmúlt napokban már többször, magyarországi forrásokban ismét felmerült, hogy hamarosan távozik a magyar labdarúgó-válogatott kispadjáról Georges Leekens, akit Marco Rossi, a DAC jelenlegi vezetőedzője válthat.

A csakfoci.hu tudni véli, hogy megszületett a végleges döntés Leekens távozásáról, és legkésőbb tíz napon belül a hivatalos bejelentésre is sor kerül. A portál azt is megemlíti, hogy Marco Rossi neve jöhet szóba lehetséges utódként. Hasonlóan fogalmazott a Nemzeti Sport online kiadása is.

Rossi múlt pénteken, a DAC első edzésén azt mondta, egyelőre nem kapott hivatalos felkérést az MLSZ-től, a kihívás azonban minden bizonnyal érdekelné, mert egy nem sokkal korábbi interjúban úgy fogalmazott: „Ki vagyok én, hogy nemet mondjak a válogatottnak?”

Rossinak még 2019 nyaráig van élő szerződése a DAC-cal.