Új szlovákiai zászlóshajó a kajak-kenu világbajnokságon

Maximális elégedettség

A szlovákiai küldöttség legjobb eredményét a Bugár Réka, Sofia Bergendi, Hana Gavorová, Sidó Bianka négyes érte el az 500 méteren szerzett 5. helyével. Nem egészen váratlanul: a korosztályában taroló, az U23-as Eb-t és vb-t is megnyert kvartett remek formában, mindenféle nyomás nélkül versenyezhetett a felnőtt-vb-n.

„Tudtuk, hogy sokkal nehezebb dolgunk lesz, mint saját utánpótlás-kategóriánkban volt, erre fejben is fel voltunk készülve. Nagyon örülünk, hogy az olimpia érmesekkel, vb-dobogósokkal felálló mezőnyben sem voltunk elveszve. Minden futamban javulni tudtunk, és már az is nagy siker volt, hogy bejutottunk az A-döntőbe”

– mondta lapunknak Sidó, utalva arra, hogy Szlovákia történetében a női K4-es még sosem járt ilyen magasságokban.