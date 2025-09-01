(Fotó: kanoe.sk)
Új szlovákiai zászlóshajó a kajak-kenu világbajnokságon
Milánóban ezúttal a Bugár Rékával és Sidó Biankával felálló női négyes ért el kiemelkedő eredményt a szlovákiai küldöttségből, de Zalka Csaba 10. helye is megsüvegelendő. Az érintetteket kérdeztük nemrégi vb-tapasztalataikról.
Maximális elégedettség
A szlovákiai küldöttség legjobb eredményét a Bugár Réka, Sofia Bergendi, Hana Gavorová, Sidó Bianka négyes érte el az 500 méteren szerzett 5. helyével. Nem egészen váratlanul: a korosztályában taroló, az U23-as Eb-t és vb-t is megnyert kvartett remek formában, mindenféle nyomás nélkül versenyezhetett a felnőtt-vb-n.
„Tudtuk, hogy sokkal nehezebb dolgunk lesz, mint saját utánpótlás-kategóriánkban volt, erre fejben is fel voltunk készülve. Nagyon örülünk, hogy az olimpia érmesekkel, vb-dobogósokkal felálló mezőnyben sem voltunk elveszve. Minden futamban javulni tudtunk, és már az is nagy siker volt, hogy bejutottunk az A-döntőbe”
– mondta lapunknak Sidó, utalva arra, hogy Szlovákia történetében a női K4-es még sosem járt ilyen magasságokban.
– „Az ötödik hellyel maximálisan elégedettek vagyunk, olyan egységeket előztünk meg, mint a németek vagy az Európa-bajnok magyarok. Ráadásul a döntős mezőnyben mi voltunk az egyetlen, kora alapján még U23-as hajó.”
Végre pihenő
A 20 éves somorjai kajakos Milánóban K1 200 méteren is kipróbálhatta magát – a felnőttmezőnyben először, de egyébként is hosszú idő után versenyezve a legrövidebb sprinttávon.
„A középfutamban rossz volt a rajtom, amin el is úszott a továbbjutás, és aztán a B-döntőben is kemény volt a mezőny"
– értékelt az ott elért 5. helyet a mindig maximalista sportoló. –
„A mostani volt a leghosszabb idény a pályafutásom során, így már nagyon várom a pihenőt, komolyabban októberben kezdünk el újra edzeni.”
Újra megtalált motiváció
Hasonlóan van ezzel Zalka Csaba is, legalábbis ami a fáradtságot illeti: elsősorban mentálisan merült ki a szezon végére, bár azért azt sem bánja, hogy egy hónapig nem fog kajakban ülni, „csak” kerékpározni, futni és súlyzózni.
„Kicsit jobb érzéssel zárom a szezont, hogy a B-döntő második helyén végeztem Milánóban 200 méteren. Samo Baláž után, aki hatodik lett K1 1000-en, a második legjobb eredményt értem el a férfiaknál a küldöttségünkből”
– mondta lapunknak Zalka, hozzátéve, a teljesítményével mindenképpen elégedett lehet. Ugyanis sokéves kihagyás után tért vissza a sprintszámhoz, ráadásul az Eb után kezdett csak el edzeni. Egy hónapnyi munkával így is a 11. legjobb lett a világon, sőt.
„Picit sajnálom, hogy lemaradtam az A-döntőről, mert az időeredményem alapján a többi középfutamból továbbléptem volna, és a B-döntős időmmel is befértem volna a mezőnybe. De nagyon örülök, hogy rajtoltam 200-on, a szezon fénypontja volt ez a szám, újra megtaláltam a motivációt.”
Van jövő a párosban is
Az Eb után ugyanis a K4-es teljesen átalakult a viszonylagos sikertelenség miatt, Zalka pedig az akkor kihagyott pároshoz tért vissza Botek Ádámmal. Milánóban a B-döntő 6. helyén zártak, ami többé-kevésbé megfelel a realitásnak.
„Meglátszódott a K2 500-unkon, hogy nem volt annyi munka belerakva, mint kellett volna, ez a szezon elejétől érvényes volt. Biztos, hogy egyébként több van bennünk, Ádi és én is tudunk még fejlődni. De a holt szezonban mindenképpen le kell ülnünk és megbeszélni a dolgokat, mert nem szeretnénk a nagy világversenyeken a B-döntőkbe járni. Ebben a számban a legerősebb a mezőny, de képesek vagyunk jobb eredményekre, még ha nagyon sok munka is vár ránk ahhoz”
– tette hozzá a 26 éves somorjai kajakos.
