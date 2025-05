Új ember a szlovákiai kajaknégyesben a szegedi világkupán

A legnagyobb érdeklődés általában a férfi kajaknégyes összetételét kíséri, amelyben egy meglepő változás állt be: Samuel Baláž helyett Gacsal Ákos ül(t) be Denis Myšák, Zalka Csaba és Botek Ádám mellé az 500 méteres versenytávon. A csere hátteréről a három komáromi kajakos edzője, Likér Péter nyilatkozott lapunknak.

Ezt a lehetőséget meg akartuk neki adni, hogy ezen a világkupán csak erre figyeljen, aztán utána majd meglátjuk, milyen eredmények születtek

– magyarázta a szakember, aki arra is kitért, miért Gacsal került be a négyesbe a pozsonyi kajakos helyére.

– A hazai válogatón egyesben csak 9. lett, párosban viszont második. Kipróbáltuk a négyesben Milan Dörnert és Dominik Doktoríkot is. De a kajak egy nagyon fifikás sportág, mert láthattuk, hogy Varga Ádám és Kopasz Bálint, a világ legjobb 500-as menői nem jutottak be a döntőbe az olimpián. Szemre és az időeredményt nézve is Ákossal nézett ki a legjobban a négyesünk. Szerettünk volna neki lehetőséget adni, amennyiben lehet ezekre az érzésekre hagyatkozni.”