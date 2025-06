U21-es Eb: Az újabb vereség után is járt a taps a szlovákoknak

Járt a taps

A szlovák csapat egyik erőssége lehetett volna Adrián Kaprálik, aki sérüléssel bajlódott, így a spanyolok és az olaszok ellen is csak a padról szállt be. Helyzete azonban így is akadt, ám blokkolták a védők. „Nem biztos, hogy a legjobban döntöttem, talán egy kis nyugalom hiányzott. De úgy gondolom, hogy jó focit játszottunk és a szurkolók is megtapsoltak minket a vereség ellenére is, ezt nagyra értékelem. A jó eredmény viszont hiányzott – nyilatkozta a támadó. – Persze csalódottak vagyunk, de az utolsó mérkőzést mindenképpen meg akarjuk nyerni. Semmi sem változott, ott vagyunk a hazai Európa-bajnokságon, mindent bele fogunk adni és győzelemmel akarunk búcsúzni” – zárta Kaprálik.

A szlovákok utolsó csoportmeccsükön kedden 21 órától Pozsonyban Romániával találkoznak.

A csoport másik mérkőzésén a spanyolok hátrányból fordítva 2:1-re nyertek a románok ellen, így Spanyolország és Olaszország az utolsó forduló eredményétől már továbbjutott.