A Tottenham játékosai a PSG elleni Szuperkupa-döntő előtt
Tottenham: 24 év, 16 menedzser, egy trófea – ideje változtatni!
A szezon elején még elmondhatta magáról a Tottenham Hotspur labdarúgócsapata, hogy a Premier League legrégebb óta regnáló klubelnöke vezeti. Szeptember elején aztán változott a helyzet, Daniel Levy lemondott (ez volt a hivatalos megfogalmazás), de a döntést igazából a klub többségi részvényese, a Lewis család hozta meg. Ez pedig gyökeres változást jelent a Spurs irányításában. De még akár a tulajdonlásban is lehetnek meglepetések.
Talán még a klubelnököt folyamatosan ócsároló és lemondásra felszólító Tottenham-szurkolók is meglepődtek, amikor szeptember 4-én a Hotspur közleményében bejelentette, hogy közel 25 év után Daniel Levy távozott posztjáról. Az az ember, akiről mindenki azt feltételezte, olyan hatalommal bír, hogy majd ő maga fogja meghatározni, mikor lép le a színről. Ám ez a drámai és hirtelen bejelentés (még akkor is, ha a hivatalos verzió lemondásról szólt) gyorsan szertefoszlatta ezt az illúziót.
Levy 2001 óta mozdíthatatlan volt a klub éléről. Csapata a legutóbbi 20 szezonból 18-szor ott volt az európai kupákban, a világ egyik legelismertebb futballklubjává vált, közben kapott egy világszínvonalú stadiont és egy korszerű edzőközpontot, ám a sikerlistáján csupán egy 2008-as Ligakupa- és egy tavalyi Európa-liga-győzelem árválkodott.
A Tottenham tényleges tulajdonosai, Joe Lewis és családja úgy érezték, eljött az ideje a változásnak. Rendkívül hálásak lehettek Danielnek a fáradhatatlan kemény munkáért, amellyel a Spurst a világ egyik leggazdagabb és legjobban működő klubjává tette, de tartósabb sikerekre vágytak.
Egy ilyen nagy klubnak egyszerűen nem elég, ha csak két trófeát nyer közel 25 év alatt.
A Chelsea például 20 jelentős trófeát szerzett ugyanezen idő alatt...
„Hihetetlenül büszke vagyok arra a munkára, amit a vezetőséggel és az összes alkalmazottunkkal együtt végeztem.
Ezt a klubot globálisan nézve nehézsúlyúvá építettük, amely jelenleg is a legmagasabb szinten versenyez. Sőt mi több, egy közösséget építettünk.
Szerencsés voltam, hogy a sportág legnagyszerűbb embereivel dolgozhattam együtt, az összes játékostól kezdve a menedzserekig. Szeretném megköszönni minden szurkolónak, aki az évek során támogatott. Nem mindig volt könnyű az út, de jelentős előrelépés történt. Továbbra is szenvedélyesen fogom támogatni ezt a klubot” – mondta a klub honlapjának a 63 éves Levy.
Született Spurs-drukker
Daniel Philip Levy 1962. február 8-án született az angliai Essexben. Apja egy ruházati kiskereskedelmi vállalkozás tulajdonosa volt, valószínűleg innen jött fia üzleti érzéke. No meg a Tottenham iránti rajongás, a kis Daniel elmondása szerint a hatvanas évek végén, 7-8 éves korában volt először egy Queens Park Rangers elleni meccsen a White Hart Lane-en.
Közgazdaságtant tanult és a diploma megszerzése után a családi vállalkozás mellett ingatlanfejlesztésbe és befektetésekbe fogott. Joe Lewisszal közösen alapította meg az ENIC International Ltd. nevű befektetési alapot, amelynek 1995-ben ügyvezető igazgatója lett. Az ENIC-et hamarosan sport-, szórakoztató- és médiavállalattá alakította, a családja a részvények 29,4%-át, míg Lewisé a 70,6%-át birtokolta.
A cég az 1990-es évek közepétől meglovagolta a futballbefektetési hullámot és részvényeket vásárolt több európai klubban: a Rangers FC-ben (25,1%), a Slavia Prahában (96,7%), az AEK Athénben (47%), a Vicenzában (99,9%), az FC Baselben (50%), illetve a Tottenhamben (29,9%).
Végül csak a Spurs maradt, az összes többi klubból kiszállt, ugyanis az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szabályai nem engedélyezték, hogy ugyanazon tulajdonosú klubok ugyanabban a versenysorozatban induljanak.
Kőkemény üzletember
A brit lapok szerint 2025-re minden jel arra utalt, hogy a Lewis családnak elege lett a másodrangú létből és több győzelmet, több sikert, több trófeát akart látni.
Nem véletlen, hogy az év elején felkérték az amerikai Gibb River céget, hogy végezzen el egy teljes körű szakmai átvilágítást, vizsgálja felül a klub teljesítményét, és interjúvolja meg a teljes vezetést és az alkalmazottakat arról, szerintük hogyan fejlődhetne a csapat.
Ez egybeesett Peter Charrington márciusi kinevezésével a klub igazgatótanácsába, majd áprilisban megerősítették Vinai Venkatesham új vezérigazgatói kinevezését is. És akkor az edzőváltásról még nem is beszéltünk:
hiába nyert Európa-ligát Ange Postecoglou, júniusban menesztették, és helyére a dán Thomas Frank ült le a kispadra.
„Ez egy új vezetési korszak a klub számára, a pályán és azon kívül is. Elismerem, hogy az elmúlt hónapokban sok változás történt, miközben új alapokat fektettünk le a jövőre nézve” – mondta Charrington.
Már csupán Levytől kellett megszabadulni, aki egyre nagyobb nyomás alatt dolgozott, a szurkolók nem véletlenül tüntettek ellene, amikor csak lehetett.
Az előző évad során számos alkalommal követelték a távozását, molinókat függesztettek ki, amelyekre olyan szlogeneket írtak, hogy „Minket a győzelem éltet, Levyt a kapzsiság” vagy „24 év, 16 menedzser, egy trófea – ideje változtatni!”. Emellett rendszeresen skandálták a „Levy, takarodj!”-rigmust.
Persze a szurkolói lelket meg is lehetett érteni, ennyire csak az üzleti dolgokat előtérbe helyező vezetőt keveset ismert a futball világa. Bár financiális szempontból azt is mondhatnánk róla, hogy kézben tartotta a dolgokat, nem költekezett feleslegesen, így szinte biztos volt, hogy ezzel a mentalitással sohasem vezeti csőd közelébe a klubot.
Levy arról vált ismertté, hogy a Tottenhamnél viszonylag szerény bérszerkezetet tartott fenn a Premier League többi nagy klubjaihoz képest.
Tette ezt azért, mert fenntarthatatlannak nevezte a liga többi klubjának kiadásait. A tárgyalóasztal mellett kérlelhetetlen volt, kemény tárgyalási stílusáról Sir Alex Ferguson, a Manchester United legendás menedzsere azt mondta, „fájdalmasabb volt, mint a csípőprotézis-műtétem”.
Közben pedig a szurkolók és szakértők egyaránt bírálták, amiért nem fektetett be több pénzt az átigazolásokba, például Mauricio Pochettino 2014–2019 közötti menedzseri időszakának első négy évében mindössze nettó 29 millió fontot (!) költött átigazolásra. 2018-ban például a Tottenham lett az első Premier League-klub, amely nem igazolt játékost nyáron.
A klub egzisztenciális válsága
Az utóbbi években már sikerült többet invesztálni, de addigra elszaladt a világ a klub mellett. A 2018–19-ben még Bajnokok Ligája-döntőt játszott a csapat, azóta viszont mindössze egyszer jutott be a legjobb négy közé a hazai ligában, legutóbb pedig szégyenszemre a 17. helyen zárt. Igaz, ehhez az is kellett, hogy a sérülések sújtotta keretre és a már elúszó Premier League-szezonra tekintve Postecoglou január végén úgy döntött, hogy az Európa-ligát mindenek fölé helyezi. Ez a döntés bizonyos értelemben visszaigazolódott, ugyanakkor az állásába is került.
Levy ugyanis úgy érezte, hogy ez a trófea túl drága volt, annál többet vártak el egy költségesen összeállított csapattól.
Azt, hogy négy fronton versenyezzenek, erre pedig a nettó kiadásokat emlegetve hivatkozott.
A Transfermarkt szerint a Tottenham nettó kiadása az elmúlt öt évben 653 millió euró volt – ezt az értéket csak a Manchester United (782,9 millió euró), az Arsenal (772,8 millió euró) és a Chelsea (743,5 millió euró) lépte túl. A Capology 126 millió eurót számolt a Spurs bérköltségének – ez a hatodik legmagasabb a bajnokságban, de majdnem a fele annak, amit a Manchester City fizet. Ez a konzervatív – vagy másképp nézve anyagilag felelős – bérezési megközelítés oda vezetett, hogy a szurkolók úgy érezték, egyes játékosok azért nem csatlakoznak a Spurshöz, mert képtelenek ehhez igazodni, hiszen máshol többet kapnának.
A Tottenhamnél senki sem keres többet heti 230 ezer eurónál – ami jó fizetés, de ha a Premier League és a Bajnokok Ligája trófeáira hajtasz, a riválisaid egyszerűen többet fizetnek.
És hogy most mi lesz Levyvel? Nos, még mindig csak 63 éves, szóval még rengeteget tud adni a futballnak. Továbbra is jelentős részesedéssel rendelkezik a Tottenhamben, ugyanakkor mindig is megosztó alakja marad a klub történetének.
Tényleg nem eladó a Tottenham?
Lesz-e új tulajdonos? – ez az egyik nagy kérdés, amely foglalkoztatja az angol közvéleményt a Tottenham Hotspur kapcsán. Daniel Levy távozása nem véletlenül adott okot a találgatásokra, a pletykák felerősödtek, hogy ezzel a lépéssel esetleg az ENIC a távozását készíti elő.
Maga a cég többsége a Lewis családé, akik az elmúlt években már tárgyaltak egy katari konzorciummal. De Amanda Staveley, a Newcastle United korábbi társtulajdonosa is járt a Tottenham stadionjában, hogy cége, a PCP International Finance nevében tárgyaljon, de jött ajánlat a Roger Kennedy és a Wing-Fai Ng vezette konzorciumtól (Firehawk Holdings Limited) is. A hírek miatt a Spurs kiadott egy olyan közleményt is, amelyben jelezte: a Tottenham nem eladó, és két megkeresést is elutasított.
