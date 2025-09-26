Tottenham: 24 év, 16 menedzser, egy trófea – ideje változtatni!

Talán még a klubelnököt folyamatosan ócsároló és lemondásra felszólító Tottenham-szurkolók is meglepődtek, amikor szeptember 4-én a Hotspur közleményében bejelentette, hogy közel 25 év után Daniel Levy távozott posztjáról. Az az ember, akiről mindenki azt feltételezte, olyan hatalommal bír, hogy majd ő maga fogja meghatározni, mikor lép le a színről. Ám ez a drámai és hirtelen bejelentés (még akkor is, ha a hivatalos verzió lemondásról szólt) gyorsan szertefoszlatta ezt az illúziót.

Levy 2001 óta mozdíthatatlan volt a klub éléről. Csapata a legutóbbi 20 szezonból 18-szor ott volt az európai kupákban, a világ egyik legelismertebb futballklubjává vált, közben kapott egy világszínvonalú stadiont és egy korszerű edzőközpontot, ám a sikerlistáján csupán egy 2008-as Ligakupa- és egy tavalyi Európa-liga-győzelem árválkodott.

A Tottenham tényleges tulajdonosai, Joe Lewis és családja úgy érezték, eljött az ideje a változásnak. Rendkívül hálásak lehettek Danielnek a fáradhatatlan kemény munkáért, amellyel a Spurst a világ egyik leggazdagabb és legjobban működő klubjává tette, de tartósabb sikerekre vágytak.

Egy ilyen nagy klubnak egyszerűen nem elég, ha csak két trófeát nyer közel 25 év alatt.

A Chelsea például 20 jelentős trófeát szerzett ugyanezen idő alatt...

„Hihetetlenül büszke vagyok arra a munkára, amit a vezetőséggel és az összes alkalmazottunkkal együtt végeztem.

Ezt a klubot globálisan nézve nehézsúlyúvá építettük, amely jelenleg is a legmagasabb szinten versenyez. Sőt mi több, egy közösséget építettünk.

Szerencsés voltam, hogy a sportág legnagyszerűbb embereivel dolgozhattam együtt, az összes játékostól kezdve a menedzserekig. Szeretném megköszönni minden szurkolónak, aki az évek során támogatott. Nem mindig volt könnyű az út, de jelentős előrelépés történt. Továbbra is szenvedélyesen fogom támogatni ezt a klubot” – mondta a klub honlapjának a 63 éves Levy.

Született Spurs-drukker

Daniel Philip Levy 1962. február 8-án született az angliai Essexben. Apja egy ruházati kiskereskedelmi vállalkozás tulajdonosa volt, valószínűleg innen jött fia üzleti érzéke. No meg a Tottenham iránti rajongás, a kis Daniel elmondása szerint a hatvanas évek végén, 7-8 éves korában volt először egy Queens Park Rangers elleni meccsen a White Hart Lane-en.

Közgazdaságtant tanult és a diploma megszerzése után a családi vállalkozás mellett ingatlanfejlesztésbe és befektetésekbe fogott. Joe Lewisszal közösen alapította meg az ENIC International Ltd. nevű befektetési alapot, amelynek 1995-ben ügyvezető igazgatója lett. Az ENIC-et hamarosan sport-, szórakoztató- és médiavállalattá alakította, a családja a részvények 29,4%-át, míg Lewisé a 70,6%-át birtokolta.