Több mint egymillió jegyet értékesítettek a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra

A tájékoztatás alapján a legnagyobb kereslet a várakozásoknak megfelelően a három rendező országból, azaz az Egyesült Államokból, Mexikóból és Kanadából mutatkozott, de összesen 212 különböző országból vásároltak belépőket úgy, hogy a 48 résztvevőből még csak 28 biztos.

A jegyeladások tekintetében még Anglia, Németország, Brazília, Spanyolország, Kolumbia, Argentína és Franciaország szerepel a legjobb tíz között ebben a sorrendben.

„Izgatott vagyok, hogy ennyi futballrajongó szeretne részese lenni ennek a vízválasztó észak-amerikai eseménynek. Ez egy hihetetlen visszajelzés, és csodálatos jele annak, hogy a történelem legnagyobb és legbefogadóbb világbajnoksága mindenhol megragadja a szurkolók fantáziáját” – mondta Gianni Infantino, a FIFA elnöke.

Az első jegyvásárlási szakaszban 4,5 millió igénylés érkezett. A második, úgynevezett korai jegysorsolási szakasz október 27. és 31. között lesz, a vásárlási időszak pedig november közepétől december elejéig tart. A harmadik, véletlenszerű kiválasztási szakasz december 5. után kezdődik, ekkor tartja a FIFA a vb sorsolását, így ismertté válnak a résztvevő válogatottak mérkőzésidőpontjai.

A FIFA most először dinamikus árazást vezetett be. Jelenleg még a csoportmérkőzésekre hatvan dollártól lehet belépőt vásárolni, míg a döntőért 9538 és 57 500 dollár közötti összeget kell fizetni. Az értékesítés személyenként és mérkőzésenként legfeljebb négy jegyre korlátozódik, és a torna teljes időtartamára senki sem vásárolhat negyvennél több belépőt.

A június 11. és július 19. között sorra kerülő világbajnokság 104 mérkőzésére összesen 7,1 millió tikett érhető el.