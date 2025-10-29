Sport

Tekvondó-vb – Márton Viviana ezüstérmes

Márton Viviana

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

MTI

A 62 kilogrammos súlycsoportban szereplő, olimpiai bajnok Márton Viviana ezüstérmet nyert szerdán a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.

A 19 éves magyar versenyző – aki Párizsban 67 kilóban szerzett ötkarikás aranyat – a döntőben a tunéziai Vafa Maszhunival találkozott és nagy csatában maradt alul. Ugyan mindkét menet döntetlennel zárult (7-7, 0-0), de a riválisnak több akciópontja volt, így ő diadalmaskodott.

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint az ellenfél szerezte meg a vezetést az első menetben, s bár három ponttal is vezetett, Márton Viviana fordítani tudott, így az utolsó egy percnek 6-3-as magyar előnnyel vágtak neki a felek. A menet végén Maszhuni nagyot rohamozott és sikerült egyenlítenie (7-7), amely az ő részsikerét eredményezte, mivel neki volt több akciópontja. A folytatásban az addiginál is nagyobb elánnal küzdöttek a felek, de a második menetben végül nem született pont, a hatalmas taktikai csata végén pedig a több, pontot nem érő akciót bevitt tunéziai tekvondósé lett a menet, így pedig a világbajnoki cím is.

Az UTE tekvondósa a 16 közé kerülésért a portugál Maisa Monteirót, a nyolcaddöntőben a szerb Nadja Savkovićot, majd a címvédő orosz – a vb-n semleges színekben induló – Lilija Huzinát verte, hogy aztán a fináléba kerülésért a hazai közönség előtt szereplő Hszi-min Csent győzze le két menetben.

Ez a második magyar érem a vb-n, kedden Viviana ikertestvére, Luana a 67 kilósok között nyert, ezzel pályafutása második vb-aranyát szerezte.

A Márton-testvérek teljesítménye sportágtörténeti, ugyanis először fordult elő, hogy két magyar tekvondós is dobogóra állt ugyanazon a világbajnokságon.

