Tekvondó-vb – Márton Viviana elődöntős és már biztosan érmes

Márton Viviana

Fotó: MTI/Illyés Tibor

MTI

A 62 kilogrammos súlycsoportban szereplő olimpiai bajnok Márton Viviana szerdán bejutott az elődöntőbe, ezzel már biztosan érmes a kínai Vuhsziban zajló tekvondó-világbajnokságon.

A 19 éves magyar versenyző – aki Párizsban 67 kilóban nyert aranyérmet – a legjobb 16 közé kerülésért a portugál Maisa Monteirót győzte le két menetben, majd a nyolcaddöntőben a szerb Nadja Savkovicot búcsúztatta úgy, hogy riválisa egyetlen akciópontot sem ért el.

A negyeddöntőben az UTE tekvondósa a világbajnoki címvédő orosz – a vb-n semleges színekben induló – Lilija Huzsinát verte két menetben.

Az elődöntős program magyar idő szerint 10.30-kor kezdődik, Márton Viviana ellenfele a kínai Hszi-min Csen lesz.

A szerdai versenynap másik magyar indulója, Salim Sharif Gergely a legjobb 32 között három menetben vereséget szenvedett a libanoni Raphael Koudsitól, így búcsúzott a további küzdelmektől.

