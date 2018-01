Szoros verseny a nőknél, két ponton belül az első három

Zagitova az élen, Medvegyeva a második, Kostner pedig lőtávolságon belül harmadik - ezt hozta a női rövidprogram a moszkvai műkorcsolya-Eb-n.

Orosz ovációk

A hazai közönség számára egyértelműen a női verseny az idei Európa-bajnokság csúcspontja, a rövidprogram utolsó csoportjára meg is teltek a Megasport Aréna lelátói. A nézők nagyszerű programokat láthattak: a felnőttek között első szezonját futó, 15 éves Alina Zagitova egy káprázatos Hattyúk tava/Fekete hattyú-programmal vezet, s mögötte a tőle megszokott magas színvonalat hozó, kétszeres világ- és Európa-bajnok Jevgenyija Medvegyeva áll. Az olaszok kiválósága, Carolina Kostner lélegzetelállítóan korcsolyázott - hazai szimpátia ide vagy oda, a programja végén az oroszok is ovációban törtek ki. Az előző olimpia bronzérmese, akinek ez a 14. Eb-je, idei legjobbját majdnem négy, egyéni legjobbját pedig több mint egy ponttal javította meg. A szombat esti kűr nagy csatát ígér, az első három helyezett között ugyanis mindössze 1,97 pont a különbség.

Magyar különmeccs

A magyar versenyzők számára a rövidprogramnak a szokásosnál is nagyobb jelentősége volt, mert Tóth Ivett és Medgyesi Fruzsina az olimpiai részvételért is küzd ezen az Európa-bajnokságon. Magyarországnak egy kvótája van, azt Tóth Ivett szerezte tavaly, az ő felkészülése azonban egy lábtörés és váratlan edzőváltás miatt nem volt zökkenőmentes, s ez a teljesítményén is nyomot hagyott.

Tóth Ivett

Fekete toll a jégen

Medgyesi Fruzsina élete első világversenyén vett részt. Moszkvai szereplése azonban egy balszerencsés mozzanattal indult, leesett a ruhájáról egy toll, ezért pedig pontlevonás jár. „A program legelején történt, éreztem is, és sajnos az első ugrás előtt pont meg is láttam, hogy ott feketéllik a jégen, és eleve hátrányból indulok. Lehet, hogy emiatt sem sikerült a rittberger, pedig az az egyik legstabilabb ugrásom“ – mondta már a program után az idei magyar bajnok.

Bár azzal, hogy az első ugrásnál elesett, gyakorlatilag elszálltak az esélyei a kűrbe jutásra, Fruzsina nem omlott össze, és a tripla salchow, dupla toeloop kombinációt és a dupla axelt is szépen megugrotta, a lépéssorát pedig nagy lendülettel adta elő. „Láttam, hogy néhány bíró mosolygott közben, úgyhogy talán nekik is tetszett“ – jegyezte meg a mixzónában a 18 éves versenyző, amikor már tudott pozitívumokat is keresni a gyakorlatában.

Az első – teljesen jogos – érzés ugyanis a csalódottság volt. A magyar bajnokság megnyerése után felcsillant számára egy reménysugár, hogy ha az Eb-n is jól szerepel, akkor ott lehet az olimpián. Ezek az álmok most elszálltak. „Nehéz most még a jövőre gondolni. Jó lenne, ha kint maradhatnék Olaszországban, mert úgy érzem, ott rengeteget fejlődtem“ – tette hozzá Fruzsina, aki szülei támogatásának köszönhetően költözhetett külföldre.

Tavaly nyár óta készül Bergamóban, Franca Bianconi csapatával. Az elmúlt néhány hónapban nemcsak a jégpályán, hanem a mindennapi életben is meg kellett tanulnia egyedül boldogulni, és akár olyan helyzetet is megoldani, amikor svájci lakótársa kijelentette, hogy végleg hazamegy, ezért a magyar lánynak is másnap ki kell költöznie… „Azt hiszem, erre mondják, hogy most már a jég hátán is megélek“ – mesélte Fruzsina, aki az ominózus eset után másfél hétig az egyik edzőjénél lakott, utána pedig egy liechtensteini versenyzővel költözött össze. A szilvesztert is vele töltötte, de azt elismeri, nehéz volt a családjától távol karácsonyozni. „Mégis abszolút megérte Olaszországba költözni, mert rengeteget tanultam“ – hangsúlyozta Fruzsina, aki végül a 28. helyen zárt. A továbbjutásról 1,05 ponttal maradt le - a toll meg egy hajszál...

Medgyesi Fruzsina

Ketyeg az óra

Tóth Ivett nagy lendülettel kezdte az AC/DC zenéjére összeállított programját, de elesett a tripla toeloopból, holott az edzéseken gyakorlatilag hibátlanul ugrálta a tripla-triplákat. A rontás ellenére nem esett ki a koncentrációból, a tripla lutza jól sikerült, s még rá is tudott tenni egy dupla toeloopot, hogy meglegyen a kombináció. A dupla axellel sem volt gond, de a tavalyi Eb-8. nem volt elégedett a teljesítményével.

"Sajnálom, hogy elrontottam a toeloopot, pedig minden energiát beleadtam. Szerencsére a program második fele már jól sikerült. Úgy érzem, talán kevés volt egy kicsit az idő a felkészülésre" - értékelte teljesítményét Tóth Ivett, akinek két és fél hónapot kellett kihagynia a lábsérülése miatt. "Október végén lekerült a bal lábamról a gipsz, de még jó három hétig tartott, amíg újra megtanultam rendesen járni. Az nem csak úgy van, hogy leveszik a gipszet, és azonnal fel lehet venni a korit, és mehetek triplákat ugrani" - jegyezte meg a négyszeres magyar bajnok korcsolyázó. Nyáron ő is edzőt váltott, mivel Sebestyén Júlia már nem vállalta tovább a felkészítését, ezért Ivett Linda van Troyennel készül Svájcban. "Nehéz volt alkalmazkodni az új helyzethez, mert nem terveztük ezt az edzőváltást. Sok új dolgot meg kellett szokni. Otthon elég keveset utaztam a jégpálya, az iskola és az otthonom között, most viszont egy óra oda, egy óra vissza a pályáig. Magamra kell főznöm, és ha valamit otthon felejtek, nem csöröghetek haza, hogy hozzák utánam" - magyarázta a 19 éves versenyző.

Mentálisan sem volt könnyű feldolgoznia, hogy pont az olimpiai szezonban sérült meg, ráadásul külföldre is költözött. "Folyton ott volt a fejemben, hogy ketyeg az óra, megy az idő, már kész kellene lennem. Ez elég feszültté tett" - ismerte el Tóth Ivett, aki a 15. helyről várhatja a kűrt.

Két szlovák a kűrben

Szlovákiának mind a két versenyzője ott lesz a szabadprogramban. A Nicole Rajičová távollétében a szlovák bajnokságot megnyerő, amerikai születésű, de kassai szüleinek köszönhetően szlovákul folyékonyan beszélő Silvia Hugec az első csoportból kvalifikált a kűrbe, jelenleg a 22. helyen áll.

Nicole Rajičová nagyszerű rövidprogramot futott, pályafutása során először ugrotta meg versenyen a tripla rittberger, tripla toeloop kombinációt. "Nem volt az ideális a leérkezésem az első ugrásból, egy pillanatig vacilláltam is, hogy ne csak duplát tegyek-e rá, de aztán azt mondtam magamban, az edzéseken mindig ment, most miért ne menne" - nevetett Rajičová, aki tavaly 6. volt az ostravai Eb-n, most pedig ötödik a kűr előtt.

Bőd Titanilla, Moszkva