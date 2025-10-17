Szolgai Máté újra játékba lendült

„Tóth László keresett meg, akivel Mezőkövesden dolgoztam együtt, majd utána ő Szentlőrincen lett szakmai vezető. Először fél évre jöttem, de nagyon jó helyre kerültem. Itt nagyon szeretik a focit, sokan kijárnak a mérkőzéseinkre, szurkolnak nekünk.

Mindenki kedvesen fogadott, tökéletes, családias hangulatú klubba kerültem. Az első perctől úgy éreztem, hogy segítenek, és én is így állok hozzá a társaimhoz, próbáljuk kihozni egymásból a legjobbat.

Vártam a lehetőségre, amit folyamatosan meg is kaptam és úgy érzem, ki is használtam. Az edző már a tavasz folyamán is jelezte, hogy a következő évben is számítana rám, így ezek után nem is volt kérdés nyáron, hogy maradok” – mesélt a kezdetekről lapunknak a vízkeleti középpályás, aki a 2025/2026-os szezonban kicsit támadóbb szerepkörben kap lehetőséget, ami meglátszik a statisztikai mutatóin is.

Több lehet bennük

„Az előző évhez képest kicsit előrébb kerültem, mondhatjuk, hogy a nyolcas pozícióban számítanak rám. Persze a védekezésből így is kiveszem a részem, de többször odaérek a kapu elé is.

Megteszek mindent, hogy a csapat erőssége legyek, szerencsére most jöttek már a gólok is.

A vezetőedzőtől is nagyon sok jó tanácsot kapok, próbálja átadni a tudását. Úgy érzem, hogy mindenkiből ki tudja hozni a legjobbat, szeretek vele dolgozni” – beszélt az új szezonról Szolgai.