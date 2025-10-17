A vízkeleti középpályás bejátszotta magát a Szentlőrinc kezdőjébe
Szolgai Máté újra játékba lendült
A labdarúgó NB II-ben szereplő Szentlőrinc SE színeiben újra magára talált a vízkeleti származású Szolgai Máté. A dunaszerdahelyi nevelésű középpályással a megújulásáról beszélgettünk.
Szolgai számára nem alakult a legjobban a 2024-es év, hiszen előbb kiesett a Mezőkövesddel az élvonalból, majd az őszt Rózsahegyen töltötte, ahol csak kupamérkőzéseken kapott lehetőséget. A fiatal futballista azonban ebből a rosszul sikerült fél évből is igyekezett tanulni, mentálisan megerősítette ez az időszak.
Új lehetőség
Ezt követően került idén tavasszal Szentlőrincre, ahol fokozatosan játszotta be magát a csapatba, majd mikor először nevezte a kezdőbe Waltner Róbert vezetőedző, góllal hálálta meg a bizalmat. Nyáron a közös folytatás mellett döntöttek, Szolgai pedig immár alapemberként 9 forduló alatt 2 gólnál és 2 gólpassznál jár.
„Tóth László keresett meg, akivel Mezőkövesden dolgoztam együtt, majd utána ő Szentlőrincen lett szakmai vezető. Először fél évre jöttem, de nagyon jó helyre kerültem. Itt nagyon szeretik a focit, sokan kijárnak a mérkőzéseinkre, szurkolnak nekünk.
Mindenki kedvesen fogadott, tökéletes, családias hangulatú klubba kerültem. Az első perctől úgy éreztem, hogy segítenek, és én is így állok hozzá a társaimhoz, próbáljuk kihozni egymásból a legjobbat.
Vártam a lehetőségre, amit folyamatosan meg is kaptam és úgy érzem, ki is használtam. Az edző már a tavasz folyamán is jelezte, hogy a következő évben is számítana rám, így ezek után nem is volt kérdés nyáron, hogy maradok” – mesélt a kezdetekről lapunknak a vízkeleti középpályás, aki a 2025/2026-os szezonban kicsit támadóbb szerepkörben kap lehetőséget, ami meglátszik a statisztikai mutatóin is.
Több lehet bennük
„Az előző évhez képest kicsit előrébb kerültem, mondhatjuk, hogy a nyolcas pozícióban számítanak rám. Persze a védekezésből így is kiveszem a részem, de többször odaérek a kapu elé is.
Megteszek mindent, hogy a csapat erőssége legyek, szerencsére most jöttek már a gólok is.
A vezetőedzőtől is nagyon sok jó tanácsot kapok, próbálja átadni a tudását. Úgy érzem, hogy mindenkiből ki tudja hozni a legjobbat, szeretek vele dolgozni” – beszélt az új szezonról Szolgai.
A szentlőrinciek az előző szezont újoncként remekül zárták, a tabella 5. helyén végeztek, sokáig még a feljutást érő 2. pozíció sem volt túl messze, ám ők akkor is két lábbal a földön állva tervezték a jövőt.
A feljutó csapatok esetében azt szokták mondani, a kezdeti lendület a második évben elfogyhat, így akkor nehezebb kiharcolni a bentmaradást, vagy még feljebb lépni a tabellán. A Pécstől nem messze található, körülbelül 6 ezer lakosú település csapata jelenleg a 16 csapatos NB II-ben 9 ponttal a 10. helyen tanyázik, és bár a kieső BVSC-t csak két ponttal előzik meg, két-három győzelemmel már újra közvetlen az élmezőny mögött találhatnák magukat.
„Az elsődleges cél a bentmaradás. A tavalyi szezon után viszont persze előrébb is tekintünk a tabellán. Szeretnénk minél jobb helyen végezni és minél jobb eredményt elérni.
A saját teljesítményemet nézve inkább folyamatosan haladok előre, nem tűztem ki konkrét célokat. Szeretnék minél több játéklehetőséghez jutni, ez egyelőre sikerült.
Folyamatosan fejlődni akarok, ha pedig ez sikerül, vissza tudom adni a csapatnak is azt, amit itt kaptam” – válaszolta lapunknak a 22 éves középpályás.
