Szoboszlai kockáztatott a győzelmet érő szabadrúgásánál

Bevallása alapján kockáztatott az Arsenal elleni győztes szabadrúgásgóljánál a bajnoki címvédő Liverpool labdarúgója, Szoboszlai Dominik az angol élvonal vasárnap esti rangadóján.

„Kockáztattam. Bíztam magamban, szóval megpróbáltam” – idézte fel találatát a magyar válogatott csapatkapitánya a Sky Sportsnak adott nyilatkozatában, amelyet a Mersey-parti klub honlapja szemlézett. Szoboszlai a 83. percben a kapuval szemben végzett el közel 30 méterről egy szabadrúgást, lövése nyomán pedig a labda védhetetlenül csavarodott a jobb felső sarokba, ez volt az egyetlen találat a mérkőzésen. A találkozón jobbhátvédként szerepelt futballista elmondta: ezt a fajta szabadrúgást nem gyakorolta az elmúlt hetekben, mivel közelebbi pontrúgások voltak terítéken az edzéseken, márpedig közelebbről máshogy kell elvégezni ezeket.

„Vállaltam némi kockázatot és kicsit erősebben lőttem el a labdát, mivel tudtam, hogy David Raya előszeretettel ugrik a sorfal mögött és ő egy hihetetlenül jó kapus. Ha akárcsak egy picit is beljebb megy a labda, védte volna” – méltatta az Ágyúsok hálóőrét Szoboszlai, egyúttal elárulta, sok videót nézett meg Rayáról.

Kerkez Milos kezdőben játszotta végig a mérkőzést a Liverpoolban, míg a kapus Pécsi Ármin nem volt keretben az Arsenal ellen.

