A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen szerint nevetséges a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által javasolt hűtőmellény a hétvégi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon.
Szingapúri Nagydíj – Verstappen szerint nevetséges a hűtőmellény
A FIA a kánikula és a magas páratartalom miatt csütörtökön közölte, hogy fennállása során először alkalmazni kívánja a 2023-as Katari Nagydíj után bevezetett hőségriadót. Ez azt jelenti, hogy a pilóták hűtőmellényt viselhetnek – és az ennek működtetéséhez szükséges berendezést el kell helyezniük a versenygépben –, az autók minimum tömegét pedig öt kilogrammal feljebb, 805 kilóra emelték.
„Ez egészen nevetséges, én verseny közben biztosan nem fogom viselni a mellényt” – méltatlankodott a Red Bull holland sztárja. „Egy kis izzadás nálam belefér, a mellény viszont 15–20 perc alatt átforrósodik, úgyhogy onnantól semmit sem segít.”
Verstappen arra is értetlenül reagált, hogy a következő szezontól kötelező lesz viselni ilyen esetekben a hűtőmellényt.
„Mindenki törődjön a maga egészségével, ez egyéni felelősség” – vélekedett a 28 éves pilóta.
