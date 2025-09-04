Szenzáció Pozsonyban, Lobotkáék legyőzték a német válogatottat

Későn értünk oda a Nemzeti Futballstadionhoz Pozsonyban, így azt már nem nézhettük meg, a Szlovák Labdarúgó-szövetség szponzorai milyen aktivitásokkal várták a drukkereket a szurkolói zónáként aposztrofált néhány sátorban. Aki velünk hasonló cipőben járt, az viszont maximálisan fegyelmezetten szaporázta a helye felé: a tömeg ellenére maximum hármassorokban közlekedtek a nézők, így senki nem maradt le semmiről – Škriniar fejeséről sem, amellyel a hazaiak másfél perc után megszerezhették volna a vezetést.

Üres helyek

De ne mielőbb rátérnénk magára a meccsre, nézzünk körül a lelátókon. Abból, hogy még a meccs napján is voltak elérhető belépők (29, 59 és 89 euróért), már sejtettük, hogy tökéletes telt ház nem lesz. Míg a vendégszektorban (a közhelynek megfelelően) egyetlen tűt sem lehetett leejteni, addig üresen tátongó égszínkék székből azért lehetett látni jópárat. Ami a nyári időjárást és az ellenfelet nézve is enyhe csalódás volt.

Igaz, aki eljött a vb-selejtezőre, az nagyon lelkes volt, angol módra minden becsúszást nagy tapssal honorált a közönség, időnként még dobszó is volt, skandálás. Ám amikor a németek egyszer úgy istenigazából rákezdték a szurkolást, kenterbe verték a hazaiakat.