Szenzáció Pozsonyban, Lobotkáék legyőzték a német válogatottat
Nem akármilyen skalppal kezdte a világbajnoki selejtezőket csütörtök este a szlovák labdarúgó-válogatott.
Későn értünk oda a Nemzeti Futballstadionhoz Pozsonyban, így azt már nem nézhettük meg, a Szlovák Labdarúgó-szövetség szponzorai milyen aktivitásokkal várták a drukkereket a szurkolói zónáként aposztrofált néhány sátorban. Aki velünk hasonló cipőben járt, az viszont maximálisan fegyelmezetten szaporázta a helye felé: a tömeg ellenére maximum hármassorokban közlekedtek a nézők, így senki nem maradt le semmiről – Škriniar fejeséről sem, amellyel a hazaiak másfél perc után megszerezhették volna a vezetést.
Üres helyek
De ne mielőbb rátérnénk magára a meccsre, nézzünk körül a lelátókon. Abból, hogy még a meccs napján is voltak elérhető belépők (29, 59 és 89 euróért), már sejtettük, hogy tökéletes telt ház nem lesz. Míg a vendégszektorban (a közhelynek megfelelően) egyetlen tűt sem lehetett leejteni, addig üresen tátongó égszínkék székből azért lehetett látni jópárat. Ami a nyári időjárást és az ellenfelet nézve is enyhe csalódás volt.
Igaz, aki eljött a vb-selejtezőre, az nagyon lelkes volt, angol módra minden becsúszást nagy tapssal honorált a közönség, időnként még dobszó is volt, skandálás. Ám amikor a németek egyszer úgy istenigazából rákezdték a szurkolást, kenterbe verték a hazaiakat.
Sauer elemében volt
És akkor most vissza a pályára: enyhe német mezőnyfölény után Sauer került gólhelyzetbe a 20. percben, majd kevéssel később is kapura lőhetett a bal szélről. Francesco Calzona húzása a Toulouse légiósának kezdőbe állításával egyértelműen bejött. A szlovákok szövetségi kapitánya – ahogy az várható volt – Vavro helyén Šatkának szavazott bizalmat középhátvédként, a jobb szélen pedig a meccshiánnyal küzdő Gyömbér védekezett. A középpálya a megszokottan állt fel Lobotkával, Dudával és Beróval, elöl pedig Sauer mellett Ďuriš kapott lehetőséget a többé-kevésbé stabilnak mondható középcsatár, Strelec két oldalán.
S mivel kihagytuk a felsorolásból, Dúbravka is védett egy nagyot a 25. percben.
Kapura lövések, veszélyes akciók mindkét oldalon adódtak, többé-kevésbé kiegyenlített meccset játszottak a csapatok.
A vezetést végül a szlovákok szerezték még a félidő hajrájában: Strelec lapos begurítását Hancko csatárokat megszégyenítő rutinnal pörgette a rövid sarokba – 1:0. Már a gól nélkül is vastapsra lehetett számítani a szünetre való vonuláskor, hát még így mekkora volt ünneplés…
Rüdiger bepörgött
A folytatásra meglepetésre Julian Nagelsmann védencei érkeztek ki korábban. A németek fiatal szövetségi kapitányának majdnem teljesült a kívánsága, Goretzka gyorsan egyenlíthetett volna, ehelyett azonban a szlovákok vittek végig egy szép kontrát, a szöglet után pedig (Gyömbér győztes fejpárbaja nyomán) Strelechez került a labda. A Middlesbrough friss szerzeménye pedig úgy megforgatta Rüdigert, hogy tán még post is pörög a Real védője – Strelec pedig gyönyörűen lőtte ki a hosszú felsőt – 2:0.
Nagelsmann levele
Nagelsmann sorozatos cserékkel próbált változtatni a mérkőzés menetén, időnként ideges reklamálással, egy alkalommal pedig szabályos, papírra írt levelet nyújtott át Raumnak, aki azt Tahnak vitte oda (utóbbi pedig jobb híján becsúsztatta sportszárába).
A várható német nyomás mindenesetre nem is váratott magára tovább, de ajtó-ablak ziccer nem alakult ki Dúbravka kapuja előtt. Sőt, a hazaiak elérték, hogy inkább mezőnyjátékba torkolljon a hajrá, amely során már Bénes László is lehetőséget kapott pár percre Calzonától.
Az eredmény azonban már nem változott, maradt a 2:0. A négytagú A csoport nyitókörében így Szlovákia nagyon fontos három pontot szerzett, amit vasárnap Luxemburgban kellene megdupláznia.
SZLOVÁKIA: Dúbravka–Gyömbér, Šatka, Škriniar, Hancko–Bero, Lobotka, Duda–Ďuriš, Strelec, Sauer
NÉMETORSZÁG: Baumann–Collins, Rüdiger, Tah, Mittelstädt–Kimmich, Stiller–Gnabry, Goretzka, Wirtz–Woltemade
