Szappanos tudta hová megy Pesics büntetője, Böde vázolta a kupagyőztes ünneplés programját

A szünet után is próbált nyomni a Ferencváros, ám Dibusznak is volt bravúrja, sőt a 91. percben Balogh szabadrúgásánál a kapufára is szüksége volt. A játék nem volt túl magas színvonalú, így nem volt meglepő, hogy a már említett első gól után egy szöglet utáni kavarodás hozta meg a másikat. Bár a paksi játékosok hevesen raklamálták, hogy Szappanost akadályozták a helyezkedésben, a visszajátszások alapján kijelenthető, hogy a jó felépítésű kapus ennél nagyobb akadályokon is „átverekedte” már magát egy-egy pontrúgásnál.

A hosszabbításban a korábban szinte minden támadójátékosát behozó FTC óvatosabban játszott, de így is ők lőttek (les)gólt. Az először megadott találatot a VAR jelzése után vonták vissza a 96. percben.

A büntetőpárbajban a tavalyi címvédő játékosai voltak higgadtabbak, Szappanos Pesics és Joseph lövését is fogta, míg Dibusz csak Balogh lövését tudta kifogni,