Sporttörténelem Vegasban, pontozás Japánban, tragédia Angliában
A hétvégén újfent sporttörténelmi eseménynek adott otthont a sivatagi kaszinóváros, Las Vegas.
Az Allegiant Stadiont kibérlő szervezők remek felvezetővel szolgáltak a nagyközépsúlyú címmérkőzéshez, újoncok és kipróbált verekedők sokaságát vonultatták fel.
Izgalmas bemelegítés
Például a veretlen (kanadai székhellyel, kameruni gyökerekkel bíró) franciát, az ugyancsak nagyközépsúlyú Christian „Solide” Mbillit (29(24)-0-1), aki nem bírt a szintén makulátlan mérlegű, guatemalai Lester Martínezzel (19(16)-0-1). Micsoda felütéssel indult – és folytatódott is a rendkívüli rendezvény!
A felütések nagytucatját hozó összecsapás favoritjának a brutális izomzattal bíró, gall gladiátor számított, ám a copfos közép-amerikai állta sarat… Az eldöntetlen, parázsló csatát egy régen várt revans követte, melynek során az ukrán Szerhij „El Flaco” Bohacsuk (26(24)-3(1)-0) próbált visszavágni az őt korábban már kiütő amerikai Brandon „Cannon” Adamsnek (26(16)-4(1)-0). A bosszú elmaradt, a középsúlyra mért menetekben zajló, nyílt sisakos küzdelem ismét a kaliforniai ökölvívó (egyhangú, pontozásos) győzelmével ért véget.
Leütés nélkül
A pazar program csúcspontján érkezett a kötélnégyszögbe a 35 éves mexikói Santos Saúl Álvarez Barragán (alias Canelo) (63(39)-3-2), hogy móresre tanítsa azt az amerikait, aki a kedvéért két súlycsoportot ugrott. Felfelé. A napokban a 38. életévét betöltő Terrence Allan Crawford (alias Bud) (42(31)-0-0) korábban kis- és váltósúlyban is vitathatatlan bajnokká avanzsált, és ezúttal is készen állt arra, hogy sporttörténelmet írjon, s egy újabb vadászterületen váljék „vitathatatlanná”.
Canelo hiába terelte, terelgette renitens riválisát, Budot nem tudta, nem bírta levadászni, A nebraskai Omaha üdvöskéje jól mozgott el, ha kellett, kontrázott, és egy kis verekedés sem volt ellenére a ring közepén, ha a helyzete úgy kívánta. Leütésre ezúttal nem került sor, így a summázat a döntnökök kezébe került, akik – a kelleténél ugyan szorosabban, de – egyértelműen őt látták jobbnak (115-113, 115-113, 116-112).
Japán rangadó jöhet
A boxrec.com szerint mindez így is csak a P4P-dobogó legalsó fokára lehet elég, melynek csúcsán a nippon Naoya „Monster” Inoue (31(27)-0-0) terpeszkedik.
A hét utolsó napján Nagojában is rendeztek egy (szintén kitűnően felépített) gálát, melynek húzóneve a súlycsoportoktól független listákon is éllovas bunyós volt. Monster ezúttal „csak” kipontozni (UD) tudta üzbég ellenfelét. A kellemetlen stílusú Murodjon Akmadalijev (14(11)-2-0) okozott ugyan néhány kellemetlen (másod)percet a kispehelysúly koronázott királyának, megszorongatni azonban nem tudta.
Így jövőre akár japán házirangadót is rendezhetnének, hogy eldönthessék, ki bír a divíziók feletti igazi dominanciával, mivel a második helyet honfitársa, Junto „Big Bang” Nakatani (31(24)-0-0) foglalja el. Harmatsúlyból igazán felrándulhatna…
Nem Uszik a király?
A Ring Magazin szerint ez a megtiszteltetés eddig az ukrán nehézsúlyú szuperbajnokot, Olekszandr Uszikot illette, szerinte azonban „Bud” a legjobb, akinek a fejében az is megfordult – miután sportszerűen nyilatkozott a megvert mexikóiról –, hogy visszavonul, noha egy köztes röppályán, a középsúlyban akadna még tennivalója…
Egy brit legenda viszont épp a decemberi visszatérését tervezte. A 46 éves, korábbi kisváltósúlyú világbajnokot, Ricky „The Hitman” Hattont azonban vasárnap holtan találták otthonában. Béke poraira!
