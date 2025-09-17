Sporttörténelem Vegasban, pontozás Japánban, tragédia Angliában

Az Allegiant Stadiont kibérlő szervezők remek felvezetővel szolgáltak a nagyközépsúlyú címmérkőzéshez, újoncok és kipróbált verekedők sokaságát vonultatták fel.

Izgalmas bemelegítés

Például a veretlen (kanadai székhellyel, kameruni gyökerekkel bíró) franciát, az ugyancsak nagyközépsúlyú Christian „Solide” Mbillit (29(24)-0-1), aki nem bírt a szintén makulátlan mérlegű, guatemalai Lester Martínezzel (19(16)-0-1). Micsoda felütéssel indult – és folytatódott is a rendkívüli rendezvény!

A felütések nagytucatját hozó összecsapás favoritjának a brutális izomzattal bíró, gall gladiátor számított, ám a copfos közép-amerikai állta sarat… Az eldöntetlen, parázsló csatát egy régen várt revans követte, melynek során az ukrán Szerhij „El Flaco” Bohacsuk (26(24)-3(1)-0) próbált visszavágni az őt korábban már kiütő amerikai Brandon „Cannon” Adamsnek (26(16)-4(1)-0). A bosszú elmaradt, a középsúlyra mért menetekben zajló, nyílt sisakos küzdelem ismét a kaliforniai ökölvívó (egyhangú, pontozásos) győzelmével ért véget.