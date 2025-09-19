Slovan–DAC: A veretlenek csatája

Bár mindkét csapat vereség nélkül áll a bajnokságban, mégis más utat jártak be az elmúlt két hónapban. A DAC-ot kizárták az európai porondról és Fodrekék bizonytalan játékkal kezdték az idényt. Ennek ellenére folyamatosan gyűjtötték a pontokat és az utóbbi három fordulóban már látványosabbá váltak a mérkőzéseik is. A Slovan jól kezdett a BL-selejtezőben, de a nemzetközi botlások után a bajnokságban sem tud olyan lehengerlő lenni, mint az előző évben.

Dobogós rangadó

A vereségek elkerülésével viszont mindkét csapat ott van a dobogón vagy minimum annak a környékén. A dunaszerdahelyiek a második helyen állnak, és bár a Slovant csak negyedikként rangsorolják, ezt csak rosszabb gólkülönbségének köszönheti. Ráadásul id. Vladimir Weiss csapata eggyel kevesebb találkozót abszolvált eddig, mint az előttük álló Žilina. Egy-egy győzelemmel viszont mindkét csapat megerősíthetné helyét az élmezőnyben, bár a vendégek alighanem egy döntetlennel sem lennének elégedetlenek.

Annál inkább az égszínkékek mestere, akiről az utóbbi hetekben sorban jöttek a hírek, hogy hol ezzel, hol azzal a bíróval kiabált, vagy az eltiltása alatt a nézőtéren ülve őrjöngött. Utóbbit – úgy tűnik – megúszta egy kis pénzbüntetéssel és újra ott lehet a kispadon a sárga-kékek ellen.

Kedvenc ellenfél

Marko Tolič, a Slovan középpályása a klubhonlapnak adott nyilatkozatában elmondta: minden jel arra utal, hogy jó mérkőzést jászanak majd a csapatok. Ők elsősorban a zsolnai második félidejükre szeretnének építeni, ahol le tudták dolgozni kétgólos hátrányukat, és végül emberhátrányban mentettek meg egy pontot.

„Erős csapat ellen fogunk játszani, de a célunk a három pont megszerzése.

El kell mondanom, hogy a DAC a kedvenc ellenfelem. Szeretem ezeket a rangadókat.

Emlékszem, nemrég, mikor már bajnokok voltunk, már 4:0-ra vezettek a szerdahelyiek, de én lőttem a harmadik gólunkat, amivel feljöttünk 4:3-ra” – utalt a 2024 márciusában lejátszott találkozóra a középpályás, lefelejtve Redzic gólját, aki a 89. percben állította be az 5:3-as végeredményt.

Még több kell

A horváttal Alekszandar Popovics egyetértett abban, hogy színvonalas mérkőzés várható. A DAC kapusa szerint ők jó formában vannak, de a Slovan is komoly játékerőt képvisel.

„Több olyan játékosuk is van, akik egyetlen megmozdulással is eldönthetik a meccs kimenetelét. Tudjuk, mire számíthatunk, és még néhány százalékkal többet kell nyújtanunk Pozsonyban az eddigiekhez képest, ha meg akarunk küzdeni a három pontért” – idézte a csallóköziek honlapja a kapust, aki egy rövid időre ugyan elvesztette a helyét a kezdőben, de Filipe sérülése után újra ő számít az első számú hálóőrnek és a legutóbbi két fordulóban gólt sem kapott.

A szerb futballista viszont kiemelte azt is: a szerdahelyieknél is akadnak olyan játékosok, akik bármikor képesek villanni.

A mérkőzést a Dajto mellett az M4 Sport+ is élőben közvetíti, a játékvezető Peter Kráľovič lesz, a VAR-szobában pedig Baris Marhefka mondja majd ki a döntő szót.