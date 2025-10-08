Sport

Simán győzte le III. ligás kupaellenfelét a KFC

foci
Orosky Tamás
Orosky Tamás

A komáromi labdarúgócsapat a Vágújhelyi járásban található Častkovce vendége volt a Slovnaft Cup 3. fordulójában, s készülhet a galántai folytatásra.

A hazai csapat a III. liga nyugati csoportjában szerepel, jelenleg a 3. helyen állnak, és a bajnokság leggólerősebb csapatának számítanak. A kupa előző fordulójában azonban 0:0 után csak büntetőpárbajt követően jutottak tovább a vágpattaiak ellen.

A komáromi csapat ellen pedig szintén nem jött össze nekik a gólszerzés. A KFC meglepően erős összeállításban állt ki a szerda délutáni mérkőzésre. A szokásos kezdőcsapatból csak kevesen hiányoztak; az eddig kevesebb játékpercet kapó focisták közül Gyurákovics Erik kapus, a mezőnyben pedig Német Tamás, Csóka Bálint és Bayemi is lehetőséget kapott az első perctől.

A gólra majdnem egy félidőt kellett várni, a 43. percben Dominik Žák szerezte meg a vezetést a Duna-partiaknak. A második félidőben aztán biztossá tették győzelmüket (és ezáltal továbbjutásukat) a komáromiak, sorrendben Bayemi, megint Žák és Mashike is betalált, kialakítva a 0:4-es végeredményt.

Radványi Miklós vezetőedző második félidei öt cseréje között ott volt Mitring Zsombor is, a magyarországi játékos a szőgyéni kupameccs után másodszor kapott játszhatott tétmeccsen a KFC színeiben.

A komáromiak a 4. fordulóban Galántára látogatnak majd, a meccset október 22-én rendezik.

Kapcsolódó cikkünk
foci
Sport

Salátáék legyőzték Salátáékat, a komáromiak négyet rúgtak a szőgyéni csapatnak a kupában

Slovnaft Cup
KFC
Radványi Miklós
Komárom
