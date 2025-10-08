Simán győzte le III. ligás kupaellenfelét a KFC

A hazai csapat a III. liga nyugati csoportjában szerepel, jelenleg a 3. helyen állnak, és a bajnokság leggólerősebb csapatának számítanak. A kupa előző fordulójában azonban 0:0 után csak büntetőpárbajt követően jutottak tovább a vágpattaiak ellen.

A komáromi csapat ellen pedig szintén nem jött össze nekik a gólszerzés. A KFC meglepően erős összeállításban állt ki a szerda délutáni mérkőzésre. A szokásos kezdőcsapatból csak kevesen hiányoztak; az eddig kevesebb játékpercet kapó focisták közül Gyurákovics Erik kapus, a mezőnyben pedig Német Tamás, Csóka Bálint és Bayemi is lehetőséget kapott az első perctől.

A gólra majdnem egy félidőt kellett várni, a 43. percben Dominik Žák szerezte meg a vezetést a Duna-partiaknak. A második félidőben aztán biztossá tették győzelmüket (és ezáltal továbbjutásukat) a komáromiak, sorrendben Bayemi, megint Žák és Mashike is betalált, kialakítva a 0:4-es végeredményt.