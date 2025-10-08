A komáromi labdarúgócsapat a Vágújhelyi járásban található Častkovce vendége volt a Slovnaft Cup 3. fordulójában, s készülhet a galántai folytatásra.
Simán győzte le III. ligás kupaellenfelét a KFC
A hazai csapat a III. liga nyugati csoportjában szerepel, jelenleg a 3. helyen állnak, és a bajnokság leggólerősebb csapatának számítanak. A kupa előző fordulójában azonban 0:0 után csak büntetőpárbajt követően jutottak tovább a vágpattaiak ellen.
A komáromi csapat ellen pedig szintén nem jött össze nekik a gólszerzés. A KFC meglepően erős összeállításban állt ki a szerda délutáni mérkőzésre. A szokásos kezdőcsapatból csak kevesen hiányoztak; az eddig kevesebb játékpercet kapó focisták közül Gyurákovics Erik kapus, a mezőnyben pedig Német Tamás, Csóka Bálint és Bayemi is lehetőséget kapott az első perctől.
A gólra majdnem egy félidőt kellett várni, a 43. percben Dominik Žák szerezte meg a vezetést a Duna-partiaknak. A második félidőben aztán biztossá tették győzelmüket (és ezáltal továbbjutásukat) a komáromiak, sorrendben Bayemi, megint Žák és Mashike is betalált, kialakítva a 0:4-es végeredményt.
Radványi Miklós vezetőedző második félidei öt cseréje között ott volt Mitring Zsombor is, a magyarországi játékos a szőgyéni kupameccs után másodszor kapott játszhatott tétmeccsen a KFC színeiben.
A komáromiak a 4. fordulóban Galántára látogatnak majd, a meccset október 22-én rendezik.
