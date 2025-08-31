A címvédő Napoli a kameruni Frank Anguissa 95. percben szerzett góljával 1–0-ra legyőzte a vendég Cagliarit az olasz labdarúgó-bajnokság második fordulójának szombati játéknapján.
Serie A – Utolsó pillanatban szerzett góllal nyert a Napoli
