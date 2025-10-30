Az előző szezonban második és Bajnokok Ligája-döntős Internazionale a második félidőben három gólt szerezve nyert otthon a Fiorentina ellen az olasz labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának szerdai játéknapján.
Serie A – Sima Inter-győzelem
