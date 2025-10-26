Serie A – Nyert az AS Roma és már a második helyen áll

Paulo Dybala, úgy tűnik, kezdi visszaszerezni régi formáját, mivel a cseh Viktoria Plzen elleni csütörtöki Európa-liga-mérkőzés (1–2) után három nappal újabb gólt szerzett. A Juventusszal öt bajnoki címet ünneplő 31 éves csatár combsérülés miatt szinte a teljes tavaszi szezont kihagyta, majd felépülése után újabb izomsérülés hátráltatta, s csupán október elején léphetett ismét pályára. A támadó gólja ezúttal győzelmet ért, s mivel a fordulóban az AC Milan csak döntetlent játszott, az Internezionale pedig kikapott, a fővárosi együttes felkapaszkodott az éllovas Napoli mögé, és csak rosszabb gólkülönbsége miatt szorul a címvédő mögé.