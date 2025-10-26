Sport

Serie A – Nyert az AS Roma és már a második helyen áll

Serie A – Nyert az AS Roma és már a második helyen áll
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A második helyre lépett előre az AS Roma az olasz labdarúgó-bajnokságban azzal, hogy a nyolcadik forduló vasárnapi játéknapján 1–0-ra nyert idegenben a Sassuolo ellen.

Paulo Dybala, úgy tűnik, kezdi visszaszerezni régi formáját, mivel a cseh Viktoria Plzen elleni csütörtöki Európa-liga-mérkőzés (1–2) után három nappal újabb gólt szerzett. A Juventusszal öt bajnoki címet ünneplő 31 éves csatár combsérülés miatt szinte a teljes tavaszi szezont kihagyta, majd felépülése után újabb izomsérülés hátráltatta, s csupán október elején léphetett ismét pályára. A támadó gólja ezúttal győzelmet ért, s mivel a fordulóban az AC Milan csak döntetlent játszott, az Internezionale pedig kikapott, a fővárosi együttes felkapaszkodott az éllovas Napoli mögé, és csak rosszabb gólkülönbsége miatt szorul a címvédő mögé.

Serie A
AS Roma
Sassuolo
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?