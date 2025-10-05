Sport

Serie A – Negyedik döntetlenjével maradt veretlen az Atalanta

Az Atalanta szombaton hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Como együttesével az olasz labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójában. A bergamói gárda ebben a szezonban már negyedszer osztozkodott a pontokon a Serie A-ban, és őrzi veretlenségét.

Serie A, 6. forduló:

Atalanta-Como 1-1 (1-1)

korábban:

SS Lazio-Torino 3-3 (2-1)

Parma-Lecce 0-1 (0-1)

Internazionale-Cremonese 4-1 (2-0)

pénteken játszották:

Hellas Verona-Sassuolo 0-1 (0-0)

vasárnap:

Udinese-Cagliari 12.30

Bologna-Pisa 15.00

Fiorentina-AS Roma 15.00

SSC Napoli-Genoa 18.00

Juventus-AC Milan 20.45

