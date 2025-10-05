Az Atalanta szombaton hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Como együttesével az olasz labdarúgó-bajnokság hatodik fordulójában. A bergamói gárda ebben a szezonban már negyedszer osztozkodott a pontokon a Serie A-ban, és őrzi veretlenségét.
Serie A – Negyedik döntetlenjével maradt veretlen az Atalanta
Serie A, 6. forduló:
Atalanta-Como 1-1 (1-1)
korábban:
SS Lazio-Torino 3-3 (2-1)
Parma-Lecce 0-1 (0-1)
Internazionale-Cremonese 4-1 (2-0)
pénteken játszották:
Hellas Verona-Sassuolo 0-1 (0-0)
vasárnap:
Udinese-Cagliari 12.30
Bologna-Pisa 15.00
Fiorentina-AS Roma 15.00
SSC Napoli-Genoa 18.00
Juventus-AC Milan 20.45
2025. 09.28.
