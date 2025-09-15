Az AC Milan házigazdaként 1-0-ra legyőzte a Bolognát az olasz labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi játéknapján.
Serie A – Luka Modrić góljával nyert a Milan
A meccs egyetlen gólját Luka Modrić szerezte a 61. percben. A nyári szünetben igazolt világbajnoki ezüstérmes a negyedik tétmérkőzésén az első gólját szerezte milánói színekben.
Serie A, 3. forduló:
AC Milan-Bologna 1-0 (1-0)
AS Roma-Torino FC 0-1 (0-0)
Atalanta-Lecce 4-1 (1-0)
Pisa-Udinese 0-1 (0-1)
Sassuolo-Lazio 1-0 (0-0)
szombaton játszották:
Fiorentina-Napoli 1-3 (0-2)
Cagliari-Parma 2-0 (1-0)
Juventus-Internazionale 4-3 (2-1)
hétfőn játsszák:
Hellas Verona-Cremonese 18.30
Como-Genoa 20.45
