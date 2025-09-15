Sport

Serie A – Luka Modrić góljával nyert a Milan

Az AC Milan házigazdaként 1-0-ra legyőzte a Bolognát az olasz labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójának vasárnapi játéknapján.

A meccs egyetlen gólját Luka Modrić szerezte a 61. percben. A nyári szünetben igazolt világbajnoki ezüstérmes a negyedik tétmérkőzésén az első gólját szerezte milánói színekben.

Serie A, 3. forduló:

AC Milan-Bologna 1-0 (1-0)

AS Roma-Torino FC 0-1 (0-0)

Atalanta-Lecce 4-1 (1-0)

Pisa-Udinese 0-1 (0-1)

Sassuolo-Lazio 1-0 (0-0)

szombaton játszották:

Fiorentina-Napoli 1-3 (0-2)

Cagliari-Parma 2-0 (1-0)

Juventus-Internazionale 4-3 (2-1)

hétfőn játsszák:

Hellas Verona-Cremonese 18.30

Como-Genoa 20.45

